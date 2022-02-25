Putin bu sefer sert kayaya çarptı! Ağır siklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna ordusuna katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Ukrayna işgali 2. gününde etkisini artırarak devam ettiriyor. İki ülke arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artarken Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlamalar sürüyor. Son olarak Kiev'de öğle saatlerinde yeni bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede sirenler çalmaya başladı. Kiev'den ayrılma ihtimali olanlar şehirden ayrılırken, kalan vatandaşlar metro ve evlerin bodrumuna sığınmaya başladı.

"SAVAŞACAĞIM"

Ukrayna'nın Başkent'i Kiev'de 2014 yılından beri belediye başkanlığı görevi yapan Vitali Kliçko ülkeden ayrılmayıp savaşacağını belirtti. Vitali Kiliçko konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım. Savaşacağım."

VLADİMİR KLİÇKO UKRAYNA ORDUSUNA KATILDI

Eski ağır sıklet şampiyonu Vladimir Kliçko şubat ayının başında Ukrayna'ya dönmüştü. Ülkesini savunmak zorunda olduğunu belirten Vladimir Kliçko işgalin başlaması ile birlikte Ukrayna yedek ordusuna katılmıştı.