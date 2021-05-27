PUBG Yama Notları 12.1 paylaşıldı! PUBG'ye yeni araba geldi!

Yama notlarını sizler için derledik. 12.1 yama notları açıklanan PUBG'nin yeni güncellemesinde yeni silah ve yeni araba da yer alıyor. Yeni silah Lynx AMR ve yeni araba ATV'nin özelleri de açıklandı.

Battle royale ekosistemini yerle bir eden oyun PUBG Yama Notları 12.1'i paylaştı. PUBG Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden yeni yamanın detaylarını içeren bir gönderi paylaştı.

Şirket, paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

[PC] Güncelleme 12.1 şimdi test sunucusuna iniş yaptı! Yenilenen Miramar haritasını ve çok daha fazlasını denemek için Sezon 12'ye atlayın!

PUBG YAMA NOTLARI 12.1

Miramar Dünya Güncellemesi

2017 Aralık'ta PUBG 1.0 güncellemesi ile sunulan Miramar'ın kalbimizdeki yeri ayrı ve Sezon 12 ile uyguladığımız iyileştirmeleri göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Harita boyunca genel görsel kaliteyi (özellikle ışığı) iyileştirmeye yoğunlaştık ve oyuncunun ortam ile olan etkileşimini, oynanış deneyimini arttırmak için iyileştirdik. Daha akıcı bir deneyim ile, azaltılmış eşya karışıklığı, daha az sorunlu kıyı şeridi, harita boyunca siper alma kolaylığı ve daha fazlası. Mekanların aynı hissettirmesinin yanı sıra, ana oynanışa anahtar değişiklikler ekledik ve yeni gibi hissettirdik. Ne düşündüğünüzü bizimle paylaşmayı unutmayın!

Arazi - Uçurum - Yeşillik - Aydınlatma - Harita Akışı Güncellemeleri

Mevcut malzemeleri temel alarak yeni malzemeler kullandık. Tırmanamayacağınız alanları net bir şekilde işaretledik ve ayrıca ayrıntı eklemek için çok dik yamaçlara ek kayalıklar ekledik.

Uçurumun kenarının daha aşınmış ve toprağın daha iyi görünmesi için ekstra bir dokunuş ekledik.

Önceki yeşillikleri temel alarak yeni Ağaçlar ve bitkiler ekledik.

Amaçlardan biri, his ve renk paletini diğer haritalardan ayırmaya yardımcı olmak için daha sıcak, kuru ve çorak bir his yaratmaktı. Haritaya bakarak, güneşin rotasını çizdik ve aydınlatma düzenlerini günün farklı zamanlarını daha iyi temsil edecek şekilde değiştirdik. Daha uzun mesafeli çatışmalara imkan sağlamaya devam ederken, göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için daha az kontrastla daha yumuşak bir görüntü oluşturmayı hedefledik. Mevcut hava türlerinde: Güneşli, Gün Batımı, Gün Doğumu ve Bulutlu, yoğunluk ve renk açısından ayarlama yapıldı. Kum Fırtınası ve Alacakaranlık, Meydan Okuyan Modu'nda sunulacak. Son olarak, sığınak ve iç mekan aydınlatmasında iyileştirmeler yapıldı.

Daha hızlı hareketlilik ve temiz görünüm için haritadaki dağınıklık temizlendi.

Yeni Silah – Lynx AMR

L6 Lynx, PUBG'nin askeri teçhizata, zırhlı oyunculara veya araçlara nüfuz edebilen yarı otomatik bir sandık silahı olan ilk Anti-Materyal Tüfeğidir. Araçlara karşı sert bir karşılık olarak tasarlanan L6, akıllıca kullanıldığında oyunculara karşı etkili bir keskin nişancı tüfeğidir.

Lynx AMR, her şeyden önce oyundaki en iyi anti-araç keskin nişancı tüfeğidir ve BDRM'yi tamamen yok edebilir veya pencerelerini delerek yolcuları öldürebilir.

Motosikletler gibi zayıf araçları tek atışta, diğer normal araçların çoğunu iki veya üç atışta imha edebilir.

PUBG'nin ilk 0,50 kalibrelik silahı

Oyuncuların beş atışları vardır ve şarjör değiştirme imkanı yoktur.

Sadece Normal Maçlarda, Miramar'da, Yardım Paketinde belirir. Bu, gelecekteki güncellemede Özel Maçlarda, Sandbox modunda ve Anternman Modunda güncellenecektir.

Yeni Araç – ATV

ATV, yön kontrolü için gidonlara sahip, operatör tarafından ata biner gibi kullanılacak şekilde tasarlanmış ve dört düşük basınçlı lastiğe sahip bir arazi aracıdır. PUBG ATV, bir yetişkin ATV yarış serisi modelinden esinlenerek modellenmiştir ancak operatörün arkasında yolcu için ikinci bir koltuk içerir. Güçlü ATV ile dünyayı keşfedin!

Araç Özellikleri

Can: 750

Maksimum Hız: 110 km/sa (maksimum güçlendirme ile 125 km/sa)

Maksimum Mesafe: 24,4 km (maksimum güçlendirme ile 18,5 km)

Koltuk sayısı: 2

Yalnızca Miramar'da belirir ve gelecekteki güncellemede Özel Maçlarda, Sandbox modunda ve Anternman Modunda güncellenecektir.

Dereceli Sezon 12

Her zamankinden daha yoğun geçen Dereceli Sezon 11 sona erdi. Şimdi ödüllerin tadını çıkarma zamanı! Dereceli Sezon 12 başladıktan sonra oyuna giriş yaptığınızda, Sezon 11 ödülleri envanterinize eklenecektir. Ödüller, final sezonunun sonundaki derecenize göre verilir. Animasyon içeren her bir seviye için PUBG ID amblemi, Platin Seviye veya daha yüksek bir seviyeye ulaşıldığında edinilebilir.

Kaynak: Playerbros