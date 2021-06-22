Galatasaray - PSV maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı ne zaman?
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Galatasaray - PSV maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı ne zaman?

Galatasaray - PSV maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı ne zaman?
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Şampiyonluğu averaj ile kaçırarak Süper Ligi 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile eşleşen Galatasaray, Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim ile devam edeceklerini açıklaması üzerine gözler Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde karşılaşacakları PSV maçlarına çevrildi. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön eleme 1. maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. maçı Galatasaray - PSV maçı ne zaman? GS PSV maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'ne Villareal'in UEFA Kupasını kazanmasıyla 2. Ön Eleme Turundan katılacak Galatasaray'ın PSV ile yapacağı maçların tarihleri son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligine katılması için oldukça önem taşıyan PSV maçlarının tarihi Galatasaray taraftarları ve futbol severler tarafından internetten araştırılmakta. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön eleme 1. maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu 2. maçı Galatasaray - PSV maçı ne zaman? GS PSV maçı ne zaman?

GALATASARAY - PSV MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 tur atlaması gereken Galatasaray'ın ilk rakibi PSV ile oynayacakları ilk maç 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve bu maç deplasman maçı olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu 2. maçına ise ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan Aslan, rövanş maçını ise 27 Temmuz 2021 tarihinde evinde oynayacak.

GALATASARAY İLE PSV ARASINDAKİ SON MAÇ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği rakibi PSV ile en son hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 18 Temmuz 2018 tahinde oynana maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin tek golünü Martin Linnes atarken, PSV'nin gollerini ise Bergwijn, Malen ve Gakpo kaydetti.

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Galatasaray - PSV maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı ne zaman? - Haberler
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