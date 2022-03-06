PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı

Fransa Birinci Ligi'nde mücadele eden Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Mauro İcardi'nin bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı eşi Wanda Nara, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YATAKTAN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Nara, bu sefer de yataktan siyah iç çamaşırıyla videosunu paylaştı. Nara'nın videosu, hayranları tarafından tam not aldı.

5 ÇOCUĞU VAR

Wanda Nara, 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlendi ancak evliliği 2013 yılında son buldu. Daha sonra 2014 yılında Maxi Lopez'in takım arkadaşı olan Mauro İcardi ile dünya evine girdi. İlk evliliğinden Valentino López, Benedicto López ve Constantino López isimlerinde üç çocuğu var. İkinci evliliğinden ise Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isimlerinde iki kızı oldu.

EŞİNİN TRANSFERİNDE BÜYÜK PAY SAHİBİ

Kariyerine İtalya'da devam eden Wanda Nara kocası İcardi'nin menajerliğini üstleniyor. Özellikle 2019 yılında kocası İcardi'nin, İtalyan kulübü Inter Milan'dan Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e transfer olmasında büyük rol oynadı.