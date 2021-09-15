Protokol şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi

Karabük kent protokolü, namağlup tamamladığı 2.ligde tarih yazarak şampiyon olan ve 1. lige yükselen Demir Kartal Gençlik ve Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Şampiyonluğu düzenlenen "Şampiyonluk Yemeği" ile bir araya gelerek kutladı.

Demir Kartal Gençlik ve Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının 2. Ligden 1. Lige çıkış serüveninin gösterildiği video slayt sunumu ile başlayan şampiyonluk gecesi protokol konuşmaları ile devam etti.

Demir Kartal GSK Başkanı Erdoğan Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Demir Kartal Gençlik ve Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

25 maçlık yenilmezlik serisi ile 2. Ligden 1. Lige çıkan Demir Kartal Gençlik ve Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının kentin gururu olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "Güzel bir akşamda, güzel bir sebep için bir araya geldik, Karabük'ün ihtiyacı olan bir sevinci paylaşmak adına buradayız. Kulübümüz 3. Ligden 2 Lige oradan 1. Lige çıktı inşallah şimdi Süper Lige çıkacaklar. Bu başarı birbirine inanarak, sarılarak büyük yürekleri ile bu başarıyı bizlere tattırmış oldular. Yalova'da düzenlenen final maçına bizlerde gittik, oradaki şampiyonluk sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Pandemi nedeniyle seyircinin olmadığı bir ortamda şunu gördük ki arkadaşlarımız karşılarına kim çıkarsa çıksın hepsini yenerek finale gelmişlerdi, bizde şampiyonluk sevinçlerine ortak olduk. 3 senedir Karabük'teyim, kendilerini sürekli takip ediyorum, aslın da engelli bireylerin böyle bir başarı göstermesinden ziyade sporla uğraşması çok önemli. Sporcu arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Kulüp Başkanı Erdoğan Gökçe ve Ziya Yalçın başta olmak üzere diğer arkadaşlarımız çok büyük gayret ve emekleri ile bugüne geldiler. Belediye Başkanlarımızın yardımları oldu, bundan sonra da olacak, işadamlarımızın yardımları oldu, onlarda biliyoruz arkadaşlarımızın bir kısmını istihdam eden işadamlarımız var onlara da teşekkür ediyoruz. Bunlar büyük destekler aslında, çok büyük kaynaklara gerek yok, arkadaşlarımızın hayatlarını normal idame ettirecek bir sürecin içine girebilmeleri onlara ufak bir destek olduğunuzda ne kadar büyük başarılar yakalandığını hepimiz biliyoruz. Karabük geçmişte çok büyük şampiyonlukları yaşamış bir şehir, inşallah Demir Kartal Spor Kulübümüz de 1. Ligde de bunu bize yaşatacak ve Süper Lig de bir Basketbol takımımız olacak. Ancak destek gerekiyor hangi branş olursa olsun destek gerekiyor. Ziya Bey sağolsun epeyce bir destek oldu, işadamlarımız destek verdiler ama artık iş büyüdü, biraz daha öteye geçti, bundan dolayı da sizlerin yardımcı olacağına yürekten inanıyorum. Afet'de, sosyal sorumluluk projelerinde ve ihtiyaç halinde kapısını çaldığımız insanlarsınız, bu anlam da Allah hayırlarınızı kabul etsin hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin ve Karabüklülerin destekleri ile hem Demir Kartal Spor Kulübümüz hem de diğer spor kulüplerimiz başarılı olacaktır. Bu akşamın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu güzel günler daim olur inşallah, böyle nice Şampiyonluk yemeğin de bir araya geliriz, tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Safranbolu Gerdan Restorant'da düzenlenen Şampiyonluk yemeğine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Karabük TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, Demir Kartal GSK Tekerlekli Basketbol Takımı sporcuları ile basın mensupları katıldı. - KARABÜK