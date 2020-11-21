Prosinecki: "Rakipten daha iyi oynayarak maçı kaybediyoruz"

- Prosinecki: "Rakipten daha iyi oynayarak maçı kaybediyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Endişelendirici bir durum var bizim için, çünkü 5 puanımız var" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldukları maçın...

- Prosinecki: "Rakipten daha iyi oynayarak maçı kaybediyoruz"

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Endişelendirici bir durum var bizim için, çünkü 5 puanımız var"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Endişelendirici bir durum var bizim için. Çünkü 5 puanımız var. Rakipten daha iyi oynayarak maçı kaybediyoruz. Gaziantep'i tebrik etmek lazım" dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gaziantep FK'yı tebrik ederek, "Endişelendirici bir durum var bizim için. Çünkü 5 puanımız var. Rakipten daha iyi oynayarak maçı kaybediyoruz. Gaziantep'i tebrik etmek lazım. Bizim bireysel bir hatadan golü buldular ve sonrasında biliyorsunuz Gaziantep'e karşı oynamak da zor. Zakarya'nın çok net pozisyonundan sonra Yeni Malatyaspor maçındaki gibi tekrardan dönen pozisyonda bir gol yedik. Futbolcular hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Baktığınızda hepsi yüreğini ortaya koyarak oynadı" ifadelerini kullandı.

"Hak ettiğimizi düşünmediğimiz bir sonuç çıktı"

Denizlispor'un 1-0'lık yenilgisinin ardından güzel bir futbol oynadıklarını ve bu duruma rağmen yenilgiyi hak etmediklerini kaydeden Prosinecki, "Pozisyonlarımız var, bulduk mu, bulduk. Oynadık mı, oynadık. Özellikle ilk yarı muazzam bir futbol oynamamıza rağmen hak ettiğimizi düşünmediğimiz bir sonuç çıktı. Bundan dolayı ileriye bakmamız gerekiyor. Tekrardan gerekli konuşmalar, çalışmalar ve analizler yapılarak bu durumdan hızlı bir şekilde nasıl çıkılacaksa onları konuşacağız ve çalışacağız, bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen şanssızlık mı dersiniz şans mı yanımızda değil, yani bunları da aslında konuşmak bana göre değil ama pozisyonlarımız var, top girmiyor. 3 maçtır üst üste daha iyi oynayarak, daha da çok üreterek rakiplerimize yeniliyoruz. Tebrikler tekrardan Gaziantep takımına" şeklinde konuştu.

"Yani bizim öyle bir isteğimiz yok"

Prosinecki istifa konusunda, şunları söyledi:

"Bizim gelecekle alakalı bir planımız yok ama tabii ki de yönetimle gerekli konuşmalar yapılıyor. Eğer ihtiyaç duyarlarsa da yani bizim öyle bir isteğimiz yok. Yani elimizden gelen her şeyi yaparak, çok çalışarak daha iyi olmak için uğraşıyoruz. Ama şanssızlık mı dersiniz yani gerçekten bunu biz de bilmiyoruz. Bununla alakalı zaten çok çalışıyoruz, gelecekle alakalı öyle bir planımız yok aslında yani o yüzden devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ