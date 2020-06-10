Promoteon'dan Türkiye'ye özel kamyon ve otobüs lastiği!
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Promoteon'dan Türkiye'ye özel kamyon ve otobüs lastiği!

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüsler için tasarladığı “R:01 II+” serisini Türkiye koşullarına özel olarak geliştirdi.

Promoteon'dan Türkiye'ye özel kamyon ve otobüs lastiği!
10.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:15

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüsler için tasarladığı "R: 01 II+" serisini Türkiye koşullarına özel olarak geliştirdi.

Markanın her iki lastiği de 295/80 R22.5, 315/70R 22.5, 315/80R 22.5 ebatlarıyla satışa sunuluyor.

Serinin ön aks lastiği "FR: 01 II+" ve çeker aks lastiği "TR: 01 II+" artırılmış taban genişliği ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimine sahip.

Hem ön aksta hem de çeker aksta M+S ve 3PMSF (kar tanesi) işaretlemesine sahip R: 01 II+ serisi, dört mevsim boyunca kullanılabiliyor. Serinin her iki lastiği de Avrupa Komisyonu etiketlemesine göre ıslakta tutunma kategorisinde belirli ölçülerde "A" belirli ölçülerde "B" etiket değeri ile düşük fren mesafesine sahip.

Her iki lastik, yenilikçi taban deseni ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde düşük dönme direnci, düşük karbon salınımı ve "R: 01 II+", düşük gürültü seviyesi ile öne çıkıyor.

Prometeon tarafından yapılan saha testi(*) sonuçlarına göre, çeker aks lastiği TR: 01 II+, ilk kullanım ömründe 270 binden fazla kilometre yol alırken, en yakın rakibine göre yüzde 10 daha yüksek kilometre performansı sağlıyor. FR: 01 II+ ön aks lastiği ise aynı test sonuçlarına göre 323 bin km ile yine en yakın rakibine göre daha iyi performans vadediyor.

Yakıt tasarrufu ve karbon salınımı sonuçlarına ilişkin karşılaştırma yapmayı mümkün kılan, Avrupa Komisyonu kriterlerini baz alan hesaplama aracına yoluzmani.com adresinden ulaşmak mümkün.

(*) Saha testi 315/80R 22.5 ölçüsünde ve toplamda 120 adet lastikte yapılmıştır.

Kaynak: Carmedya.com

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