Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile 23 Projeye 135 Milyar Lira
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek.
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek.
Açıklamaya göre, söz konusu firmalar, projeler ve yatırım tutarları ile öngörülen istihdam verileri şöyle:
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Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Tutarı Ek Dolaylı Sektör
(Milyon TL) İstihdam İstihdam
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Tamamlanan Projeler
Eti Bakır Metal geri kazanım ve 2,394 900 4,050 Kimya
entegre gübre tesisi
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Değerlendirilmekte Olan Projeler
Alvi Medica Muhtelif kateter, ilaçlı stent Tıbbi Cihaz
ve kalp kapakçığı üretimi 1,526 4,000 14,000
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Assan Direkt soğutmalı slab Ana Metal Sanayi
döküm ve sıcak haddeleme 3,071
yöntemi ile alüminyum 640 2,560
yassı mamul üretimi
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Atayurt Ingot ve hücre üretimi ile Yenilenebilir Enerji
entegre güneş paneli 1,379 Teknolojileri
üretimi 1,590 5,565
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BMC Savunma sanayi (tekerlekli Savunma Sanayi
muhtelif zırhlı araçlar) 429
575 2,300
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BMC Savunma sanayi (paletli Savunma Sanayi
zırhlı araçlar, lazer 456
silahı, insansız zırhlı araç) 575 2,300
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BMC Raylı sistem araçları Ulaştırma Teknolojileri
(hızlı tren, metro, 495
bölgesel tren vb) 575 2,300
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BMC Dizel motor (çeşitli Savunma Sanayi
güçlerde dizel motor 507
üretimi) 575 2,300
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CFS Polipropilen üretimi Petrokimya
4,110
1,000 4,000
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Dow Aksa Karbon elyaf ve ara Karbon Elyaf ve
ürünlerinin üretimi ve 1,864 Kompozit Malzeme
geliştirilmesi 434 1,736
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Ekore Ingot ve hücre üretimi ile Yenilenebilir Enerji
entegre güneş paneli 2,200 Teknolojileri
üretimi 1,250 4,375
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Ersan Ham petrol işleme Rafineri
rafinerisi 3,120 600 2,700
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SASA PTA – MEG üretim tesisi Petrokimya
28,050 5,000 20,000
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SASA Petrokimya üretim tesisi Petrokimya
(polimer/çips) 998 1,207 4,828
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İpek Mobilya Çinko külçe Entegre Metal Üretimi
1,101 1,020 4,590
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Most Makine Muhtelif sektörler için Savunma Sanayi
çelikten mamul nihai ürünler 1,532 800 3,200
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Siirt Bakır İzabe ve elektroliz bakır Entegre Metal Üretimi
üretimi 2,050 1,000 4,500
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Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen Petrokimya
üretimi 15,320 1,150 4,600
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TUSAŞ Milli muharip uçak ön Savunma ve
tasarımı 4,817 3,200 11,200 Havacılık
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Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi 293 110 440 Yeni Nesil
Motor
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Yıldız Metalurji Çinko üretimi Entegre Metal Üretimi
4,440 1,480 6,660
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Vestel Nikel/nikel sülfat ve Elektrikli Batarya
kobalt/kobalt sülfat ile 28,396
elektrikli araç enerji 6,240 24,960
depolama sistemleri
(batarya)
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Sütaş Entegre teknik büyükbaş Entegre Teknik
hayvancılık 647 Hayvancılık
1,090 4,905
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Tosyalı Entegre madencilik Entegre Madencilik
yatırımı 28,000
====================================================================== - İstanbul