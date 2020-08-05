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Profesyonellerin yüzde 60'ı "Kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından gerçekleştirilen ankete göre "kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyen profesyonellerin oranı yüzde 60'ı buluyor.

Profesyonellerin yüzde 60'ı
05.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:12

PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından gerçekleştirilen ankete göre "kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyen profesyonellerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Çalışanların yüzde 75'i ise şirketinin dijitalleşme konusunda sürdürebilir politikalar izlemediğini düşünüyor.

Kurumlar için önemi her geçen gün daha da artan dijitalleşme, pandemi ile birlikte zorlu bir testten geçti. Süreci yönetmekte zorlanan özellikle orta ve küçük ölçekli şirketler bu dönemde teknolojik açıdan bazı sıkıntılar yaşadı. Yapılan düzenlemeler çalışanlarca çokça tartışıldı.

PERYÖN'ün yaptığı ankete göre Türkiye'deki kurumların dijitalleşme özelinde yaptığı düzenlemeler pek çok çalışanın gözünde yeterli değil. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve 110 kurumun katıldığı ankette "Kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Çalışanların yüzde 75'i şirketimde dijitalleşme konusunda sürdürebilir politikalar izlenmiyor derken, dijital İK çalışmalarını yetersiz bulanların oranı ise yüzde 100 olarak görülüyor.

İşte bu geri bildirimlerden hareketle PERYÖN yeni bir oluşuma imza attıklarını duyurdu. Dernek, hızla yönetim sistemleri içinde yer almaya başlayan dijitalleşme konusunu HRtech Çalışma Grubu oluşturarak gündemine aldı. 25. Dönem İK Dijitalizasyon Temsilcisi Dr. Rıza Kadılar liderliğinde yürütülecek HRtech Çalışma Grubu, dijitalleşmenin insan kaynakları süreçlerinde zorunlu hale getirdiği insana ve iş yaşamına dair pek çok yeniliğin İK profesyonelleri ile paylaşılmasını amaçlıyor. Program dahilinde; hali hazırda ve gelecekte İK departmanlarında görev alacak kişilerin dijitalleşme ve teknoloji konusunda güncel bilgilerle desteklenmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

"İK'nın geleceğinde teknoloji olmazsa olmaz!"

Çalışma grubunun Dijital İK alanında önemli bir boşluğu dolduracağını dile getiren PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Kurumların en değerli hazinesi insan kaynağını dinleyen, onları kurum hedefleri ile eşleştiren İK departmanları, verileri toplayarak analiz eden ve en önemlisi de 'çalışan deneyimi'ni geliştiren yeni bir modelle karşımızda. Bu modelin temelinde ise teknoloji var. PERYÖN olarak yaptığımız çalışmalarda büyük ölçekli ve uluslararası şirketlerde dijitalleşme adına önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Ancak ülke ekonomimizin en önemli dinamolarından olan orta ve küçük ölçekli şirketlerde bu konuda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek misyonu ile faaliyetlerini sürdüren bir dernek olarak, bu kurumlarda da insan kaynaklarının dijitalleşmesi konusunda farkındalığın arttırılması için anlamlı bir çalışma başlattık. HRtech Çalışma Grubumuz; insan kaynakları alanındaki teknoloji çözümlerinin (HRtech) interaktif etkinlikler ve paylaşımcı yöntemlerle İK profesyonellerinin bilgisine sunulmasına aracılık edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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