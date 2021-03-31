Son Dakika | PROF. SARAÇOĞLU'NUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU MARANKİ ÇİFTİ 12 YIL SONRA BERAAT ETTİ

Son dakika haberlerine göre PROF. İbrahim Saraçoğlu, "Bitkisel Sağlık Rehberi" adlı kitabındaki bazı bitki çeşitlerinin insan sağlığına iyi gelen yönlerini anlattığı tariflerini, kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki tarafından yazılan "Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler"...

PROF. İbrahim Saraçoğlu, "Bitkisel Sağlık Rehberi" adlı kitabındaki bazı bitki çeşitlerinin insan sağlığına iyi gelen yönlerini anlattığı tariflerini, kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki tarafından yazılan "Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler" isimli kitabında izinsiz kullandığı iddiasıyla açtığı telif hakkı davası karara bağlandı. Mahkeme, 12 yıl sonra Ahmet Maranki ve Elmas Maranki'nin beraatlerine karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, her iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

"İLK KEZ KENDİSİNİN BULDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Ahmet Maranki'nin avukatı Cahit Suluk duruşma sonrasında yaptığı yazılı açıklamada "Davacı, 'Bitkisel Sağlık Rehberi' adlı eserinde domates suyunun akciğer ve prostat kanserine, ısırgan otunun akciğer kanserine, lavantanın karaciğer ve hepatite iyi geldiği, lahananın kemoterapi ve radyoterapi sonrası kullanımının faydalı olduğu, karnabaharın antikanser etkisinin olduğu gibi bilgileri ilk kez kendisinin bulduğunu iddia etti. Mahkeme 12 sene sonra olsa da beraat kararı verdi" dedi.

"EĞER BULUŞ NİTELİĞİNDEYSE PATENTLENMESİ GEREKİYOR"

Avukat Suluk sözlerini şöyle tamamladı: "Bu karardan da anlıyoruz ki telif koruması fikrin kendisini korumuyor, fikrin ifade şekillerini koruyor. Eğer bir fikir buluş niteliğindeyse patentlenmesi gerekiyor. Bunun için de buluşun teknik yönü olmalı. Domates suyunun patentle korunabilmesi için bu konuda klinik çalışmalar yaparak, sonuçları bilimsel olarak denetlenebilir bilgiye ulaşılmalı. Aksi halde şunu ilk kez ben söyledim, öyleyse bunu başkası söyleyemez gibi bir yaklaşım hukuki değil. Nitekim Isaac Newton 'Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir' ifadesini kullanmıştır. Yani bilginin kendisini korursak, bilimsel ilerlemenin önünü tıkamış oluruz. Bu nedenle yasa koyucular bizatihi bilginin kendisini telif yasalarıyla korumuyor."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı