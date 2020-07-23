Prof. Dr. Emre Alkin: Merkez Bankası yine mantıklı olanı yaptı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini değiştirmeyerek ?8.25'te sabit tutma kararını değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası yine mantıklı olanı yaptı" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini değiştirmeyerek ?8.25'te sabit tutma kararını değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası yine mantıklı olanı yaptı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, sabah kişisel internet sitesinde ve sosyal medyada, "Merkez Bankası mantıklı olarak bugün faizi değiştirmez" dediğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Bazı takipçilerim, 'En mantıklısı faizi yükseltmek değil mi?' diye sordu. Onlara 'En mantıklısı değil, mantıklısı' diye cevap verdim. Normal şartlarda Merkez Bankası'nın faizi 0.25 puan yükseltmesi en mantıklısı gibi gözükse de dünyanın ve Türkiye'nin normal şartlarda bulunmadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Merkez Bankası'ndan normal şartlarda atılabilecek bir adımı beklemek doğru olmaz."

Prof. Dr. Alkin, faizlerde yeni bir indirime gitmenin de mümkün olmadığını belirterek, döviz kurları seyrinin de göz önüne alındığında faizlerin düşürülemeyeceğinin ortada olduğunu söyledi.

Geçen ayki toplantıda Merkez Bankası'nın faizi indirse bile bunu çok küçük bir oranda yapacağı öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, "Aslında gönlümüzdeki aslan, faizi hiç değiştirmemesiydi. Nitekim geçen ay faiz değiştirilmeden sabit bırakılınca sosyal medyada, 'Bizim düşündüğümüzden de iyisini yaptı' diyerek kararı alkışladık. Bizim gibi gerektiğinde eleştiren uzmanların geçen ayki kararı olumlaması da Merkez Bankası'nı bu ay da faizi sabit tutmaya itti" diye konuştu.

Analistler ve uzmanların yorum yapmadan önce Merkez Bankası'nın geçmişte siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmelere ne tepki verdiğinin iyi incelemesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin, böylelikle alınacak kararı öngörmenin mümkün olabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA