Prof. Dr. Artık: Sütü Sadece Çocuklar Değil Herkes İçmeli

21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Dünya Süt Federasyonu Türkiye Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Türkiye'de 36 kilogram süt tüketiyoruz. Sadece 'çocuklar süt içsin' deniyor. Sütü sadece çocuklar değil, herkes içmeli" dedi.

İstinye Üniversitesi ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde 'Süt İçiyorum Kampanyası Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Üniversitenin Topkapı kampüsünde yapılan toplantının moderatörlüğünü İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu üstlenirken, konuşmacı olarak Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Süt Federasyonu Türkiye Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu katıldı.

"SÜT ÜRETİMİMİZ SON 5 YILDA YÜZDE 14 ARTTI"

Dünyadaki toplam süt üretiminin 826 milyon ton olduğunu belirten Prof. Dr. Artık, "2017 yılında Türkiye'deki toplam süt üretimi 20 milyon 700 bin ton. Süt üretimimiz son 5 yılda yüzde 14 arttı, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye, dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa'nın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 9.1 milyon ton. Sektörde kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56. Türkiye'nin süt ürünlerindeki dış ticareti ise (dondurma ve yenilebilir buzlar hariç) ihracatta geçen yıla göre yüzde 5 artarak 302.5 milyon dolar, ithalatta ise yine geçen yıla göre yüzde 2.3 artarak 88.7 milyon dolar oldu" diye konuştu.

"SÜTÜ SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL HERKES İÇMELİ"

Sütü sadece çocukların değil herkesin içmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Artık, "Kıtalara göre kişi başı içme sütü tüketimi ise ortalama olarak Asya'da 33.18, Avrupa'da 59.4, Amerika'da 57.32 ve Türkiye'de 36 kilogram. Türkiye'de kişi başı süt ve süt mamulü tüketimi 231 kilogram. Ancak içme sütü tüketimimiz oldukça düşük. Kişi başı peynir tüketimi 15.2 kilogram, yoğurt tüketimi 30 kilogram, ayran tüketimi 15.6 kilogram ve tereyağı tüketimi 1.52 kilogram. Türkiye'de 36 kilogram içme sütü tüketiyoruz. Sütü sadece çocuklar değil, herkes içmeli" ifadelerini kullandı.

DİZDAR: AMBALAJ GÜVENCEDİR AMA İÇERİĞİN BOZULMAMASI LAZIM

İçeriğin bozulmaması kaydıyla ambalajın gerekli olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi misafir Öğretim Üyesi Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Biyolojik sistemin yürümesi lazım, yürüme işleminin yoğurttaki karşılığı ekşime, ekşimenin meydana gelmesi gerekiyor. Gelmiyorsa bu sistemde bir arıza vardır. Süt işkembe tarafından yapılıyor. Süt bir gıda maddesi değildir. Süt doğmuş olan canlının eksiğini tamamlayan bir biyolojik madde. Biyolojik madde olduğu için 6 saat içerisinde yoğurda dönüştürebiliyorsunuz. Ambalaj bir şeyin güvencesidir. Ama içeriğin bozulmaması gerekiyor" dedi.

"2030'DAN SONRA SUYUMUZ YOK"

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik ise, "Gelecekte para Çin ve Güney Kore'de olacak. Beslenme konusunda Türkiye kadar ciddi alt yapıları olduğunu düşünmüyorum. Öğrenciler İngilizce kadar Çince de öğrensin. 2050'de ekonomide birinci Çin olacak. 2050'de ekilebilir alanlar çok daralacak. İklim değişikliğini hayatımızda daha fazla görür olduk. Bu da hastalık riskini getiriyor. Önce toprakta hastalığı görüyoruz. 2030'dan sonra suyumuz yok. Bu susuzluktan toprakta tuzlanma yani çöllenme göreceğiz. Gıdayı üretemiyorsak beslenmenin hangi boyutunu konuşacağız. İnsanlık gıda ve kıtlık nedeniyle yapılmış ciddi hastalıklara tanık olmuş" ifadelerini kullandı.

"ENDÜSTRİ OLARAK AÇIK SÜTÜ TAVSİYE ETMİYORUZ"

Endüstri olarak açık sütü tavsiye etmediklerini dile getiren Menlik, "Bir tüketicinin bunun kaynağını her zaman bilebilmesi mümkün değil. Süt hızlı bozulduğu için de tabi ki riski beraberinde getiriyor. Kapalı satılması ve tüketicinin kapalı olanı almayı tercih etmesi kendi sağlıklarını korumaları açısından önemli. Ben bir tüketici olarak açık süt kullanmıyorum. Açık hiçbir gıda kullanmıyorum" diye konuştu. - Kumanovalı