Prof. Dr. Aksoy: "Tüketen değil, üreten bir üniversiteyiz"

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Sarıcalar Çiftliği'nde yetiştirilen buğdayların hasadı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından başlatıldı.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Sarıcalar Çiftliği'nde yetiştirilen buğdayların hasadı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından başlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen buğday ve arpaların hasadını, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy başlattı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı.

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Salgın döneminde de üreticinin yanında yer aldık"

Selçuk Üniversitesi olarak toprak yapısının analizi gibi bilimsel çalışmalar eşliğinde dekardan daha fazla ürün elde etmek için gayret ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Aksoy, "Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi gıda alanında önemli bir konuma sahip. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak tarım şehri Konya'da verimi artırmak adına birçok adım atıyoruz. Ziraat Fakültemizin hayata geçirdiği projeler, Konya'da takip ediliyor, örnek alınıyor. Selçuk Üniversitesi artık tüketen değil, üreten bir Üniversite hüviyeti kazandı. Salgınla birlikte tüketim kültürünün yaygınlaştığı bir dönemde üretimin önemi daha çok arttı. Pandemi sürecinde üreticinin yanında yer almaya yönelik adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Konya çiftçisine örnek bir üretim yapmaya çalışıyoruz"

Selçuk Üniversitesinin bünyesinde 2 bin 860 dekarlık tarım arazisi olduğunu ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da "Bu arazilerde buğday, mısır, arpa ve yonca yetiştiriciliği yapıyoruz. Üniversite olarak ülkemizin ihtiyacı olan tarım ürünlerinin karşılanmasına destek veriyoruz. Bünyemizde bulunan her bir tarım arazisinde üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl beklenen yağışlar düşmedi. Türkiye genelinde ortaya çıkan kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü oldu. Üniversitemiz bünyesinde kuru tarım yapılan yerler de kuraklıktan etkilendi. Buna rağmen beklenenin üzerinde verim elde ettik. Az su isteyen alternatif ürünleri denemeye, Konya çiftçisine örnek olacak üretimi yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı