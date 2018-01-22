Potalara Gaziantep Kolej Vakfı Damgası

Okullar arası küçük erkekler basketbol şampiyonasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları namağlup unvanla şampiyonluk kupasını kazanarak bu yıl GKV Özel okullarının dördüncü kez il şampiyonu olmasını sağladı.

2016-2017 sezonunda Kulüpler arası büyük erkekler basketbol şampiyonasında şampiyonluğu ilan eden Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü, Büyük Erkekler takımının ardından okullararası şampiyonalarda da gençler, Yıldızlar ve Küçük Erkekler Basketbol şampiyonalarında il birinciliğini elde eden GKV Özel Okulları dört ayrı kategorideki basketbol şampiyonasında da şampiyon olmanın gururunu yaşadı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonası, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu şampiyonluğu namağlup unvanla ilan etmesiyle son buldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Yıldızlar Basketbol takımlarının katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi Küçük Erkekler Basketbol Takımı da bütün rakiplerini farklı skorlarla yenerek namağlup unvanla şampiyonluğunu ilan ederken, dört ayrı kategoride bölge şampiyonasında Gaziantep'i GKV Özel Okullarının dört ayrı takımı temsil edecek.

Antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'in yaptığı GKV Özel Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımında Baran Aydın, Burak Özkiraz, Yüce Hoşcan, Tolga Tiryaki, Taha Torunoğlu, Yüksel Batın Korkmaz, Devrim Turnacıgil, Tarkut Cem Batallı, İsmet Cem Kasımoğlu, Kerem Durmuş, Ziya Berk Çekirdek, Aras Akbulut, Miraç Efe Özer, Orkun Gündoğdu, Çınar Çavuşoğlu, Mehmet Esat Onat, Mustafa Erbalcı ve Karaca Türkmen görev aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Küçük Erkekler Basketbol Takımı, sırasıyla önce Birey Okulları takımını 56-36, Ali Küncülü Ortaokulu Takımını 53-29, Özel Çağdaş Bilgi Okulları takımını 59-26, Özel Sanko Okulları takımını 57-20, Özel Seçkin Okulları takımını 58-30 ve yarı finalde Bahçeşehir Ortaokulu takımını 54-23'lük skorla yenerek adını finallere yazdırdı. Finalde Adnan AŞ Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımıyla karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı final maçını da 47-34'lük bir skorla kazanarak şampiyonaya adını namağlup şampiyon olarak yazdırdı. Düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını alan GKV Özel Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımı, şampiyonluk sevincini Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki ve diğer öğretmen ve idarecilerin yanı sıra, maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla paylaştılar. Törende şampiyonluk kupasını alan şampiyon takımı kutlayarak başarılar dileyen GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, sporun insanlar arasındaki en önemli barış dili olduğunu ifade etti.

Dört kategoride dört şampiyonluk rota bölge şampiyonaları

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları basketbol takımlarının adeta destan yazdığını ve katıldıkları dört ayrı kategorideki basketbol şampiyonasından dört ayrı şampiyonlukla ayrıldıklarını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Sporcularımızı ve onlara şampiyonluk yaşatan değerli Antrenörlüklerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler başta olmak üzere Beden Eğitimi Zümre Başkanımız Ebru Akgül, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz, Hakan Kaplan, Murat Tarhan, Recep Öztürk ve Funda Teoman Aşık'a, şampiyon sporcularımıza, bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte GKV Özel Okulları Genç Erkekler Basketbol Takımı, Yıldız Erkekler Basketbol Takımı ve Küçük Erkekler Basketbol Takımı Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil edecektir. Bölge şampiyonasıyla ilgili hazırlıklarımız büyük bir hızla devam ediyor. Temennimiz üç takımımızın da bölge şampiyonluğunu elde ederek şampiyonluk kupalarını Gaziantep'e getirmesidir" dedi. - GAZİANTEP