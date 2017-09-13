Porto Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Şifresiz Mi

Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda ilk maçına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon yer aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında açılış maçını yine deplasmanda Benfica ile oynayan Beşiktaş ilk maçta Talisca'nın frikikten attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş puan yada puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki Porto Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PORTO BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Porto'ya konuk oluyor. Dev maç bı akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak. Porto Beşiktaş maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

"KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇLARIMIZ VAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız. Hem bizim için hem Porto için ve diğer takımlar için önemli. Her takımın beklentisi var" - "Bu akşam sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlara en iyi sonucu vermek istiyoruz. Sonucu bilmiyorum, beklentim kazanmak" Siyah-beyazlı futbolcu Pepe: "Beşiktaş olarak bu akşam elimizden geleni yaparak en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Porto ile yapacakları karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ve grup mücadelesine galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile gerçekleştirilen basın toplantısında, Beşiktaş'ın başında 3. defa Portekiz'e geldiğine dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız. Hem bizim için hem Porto için ve diğer takımlar için önemli. Her takımın beklentisi var. Portekiz'de üç değişik takımla oynamak zorunda kaldım. Buranın üç büyük takımıyla oynama şansımız oldu. Birinde kaybedeceğimiz maçta berabere kaldık. Birinde kazanacağımız karşılaşmayı kaybettik. Şimdi kazanmak istiyoruz." dedi.

Porto'nun tecrübeli bir takım olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bilindiğini kaydeden Güneş, "Biz de Avrupa'da ilk 10 takım arasında yer alma düşüncemizi dikkate alırsak, oyunumuzu en iyi seviyeye çıkarmak istiyoruz. Oyuncuların birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilinmeyen bir şey yok. Bu akşam sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlara en iyi sonucu vermek istiyoruz. Sonucu bilmiyorum, beklentim kazanmak." diye konuştu.

Gruptaki takımların her türlü sonucu alabileceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Gruptaki dört takım içinde en iyi futbolu oynamak istiyoruz. Sonuçlar da arkasından gelir. Gruptan çıkmak istiyoruz, bu nedenle kazanmamız gereken maçlarımız var. Zor bir grup." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam karşılaşacakları Porto'yu değerlendiren Güneş, "Taraftar desteği var. Coşkulu oynama tarzı var. Teknik ve çabuk oynayan bir takım. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi. Kaliteli takım. Bu yıl daha oturmuş takım gözüküyor. Ligde puan kaybı olmadan geliyor, güçlü bir takımla oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"EN İYİ 11'İ YAPACAĞIZ"

Sakatlığı süren Gökhan Gönül'ü Portekiz'e getirmediklerini vurgulayan Güneş, Porto karşısında nasıl bir ilk 11'in sahada olacağı sorusunu, "Tüm oyuncularımızı getirdik. Sadece Gökhan, sakatlığı nedeniyle gelmedi. Gelen oyuncular içinden en iyi 11'i yapacağız." diye yanıtladı. Şenol Güneş, Adriano Correia'nın durumu ve bu akşam sağ bekte Gary Medel'in oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Adriano'da herhangi bir sağlık sorunu yok. Sağ tarafta oynayabilecek oyuncular Adriano ve Necip. Medel oynamadı ama düşünülebilecek oyuncu. Denemedik. Medel orta sahaya ve savunmaya daha uygun. Kim 'sağ tarafta oynar' dedi bilmiyorum. Kariyerli ve kaliteli bir oyuncu. Necip, Adriano, belki bu akşam Medel'i görürüz. Medel'in asıl yeri orta saha, sonra stoper. Sonra diğer yerde oynayabilir."

Ligde oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını belirten Şenol Güneş, "Genel olarak yükselen bir değeriz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu akşamki maç da bizim için ölçü olabilir." dedi.

"CEZA HAKSIZ"

Güneş, Porto karşısında siyah-beyazlı taraftarların olmayacağının hatırlatılması üzerine, "Taraftarların olmasını istiyoruz. Hem Türkiye'de hem UEFA'da daha güzel yaptırımlar uygulayarak az sayıdaki olumsuz düşünceyi temizlemek varken, işe yaramayan otları temizlemek varken, iyileri atıyoruz. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Cezanın haksız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun forvet oyuncularından Vincent Aboubakar'ı değerlendiren Güneş, "Bu akşamki maçta oynamaması bizim için sevindirici. Onun yerinde oynayabilecek futbolcular da iyi. Aboubakar çok mesafe aldı. Kendini geliştiriyor. Öğrenmeye açık, genç bir oyuncu. Umarım daha başarılı olur." şeklinde konuştu.

PEPE: PORTO'NUN OYUNCULARI KALİTELİ

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Pepe ise zor bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çekerek, "Porto'nun iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri tecrübeli. Hocamız bu konular hakkında bilgileri verdi. Dikkat etmemiz gereken konulardan bahsetti. Bu şekilde hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Porto'da 3 sezon oynadığını hatırlatan Pepe, "Eşimle burada güzel anılarımız oldu. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Kupayı 3 defa kazandım. Bu organizasyonun tecrübesine sahibim ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın çok güçlü olduğunu, her oyuncu biliyor. Biz de Beşiktaş olarak Bu akşam elimizden geleni yaparak en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz."

Pepe, eski takımına karşı hangi duygularla sahaya çıkacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Tabii ki benim için duygusal bir an olacak. Benim için önem taşıyan bir takıma karşı oynayacağım. Porto'da kendimi geliştirdim ve dünya futbolu sahnesine çıktım. Kendimi burada tanıttım. Bu akşam sakin kalıp, duyguları bir kenara bırakarak Beşiktaş için elimden geleni yapacağım."

Real Madrid'in ardından Beşiktaş'ta oynamasına değinen Pepe, "Oynayacağım ve mutlu olacağım bir takıma geldim. Beşiktaş'ta oynarken çok mutluyum. Benim için en doğru adım oldu." şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, bu akşam Porto ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Dragao Stadı'nda son antrenmanını yapan siyah-beyazlı takım, basına mensuplarına açık 15 dakikalık bölümde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Çalışmada Ricardo Quaresma'nın neşeli halleri dikkati çekti.

PORTO HOCASI: HER MAÇ ÖNEMLİ

Porto Teknik Direktörü Conceiçao: "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup" - "(Beşiktaş maçı) Elimizden geleni yapıp bu akşam puanlar almak istiyoruz" Porto'nun savunma oyuncusu Telles: "İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, grupta yer alan takımların birbirine denk güçte olduğunu ve iç saha maçlarının bu bakımdan önem taşıdığını söyledi.

Conceiçao, maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş maçının yanı sıra G Grubu'nu değerlendirerek, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp bu akşam puanlar almak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş karşılaşmasında Vincent Aboubakar ile Maxi Pereira'nın cezalarından dolayı oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"İki eksiğimiz var ama elimizdeki 19 oyuncuyla elimizden geleni yapacağız. Pereira ve Aboubakar cezalı. İki önemli oyuncudan faydalanamayacağız. Diğer oyunculara güveniyorum. Sahaya süreceğimiz her oyuncu, elinden geleni yapacaktır."

Conceiçao, daha önce Türkiye'de oynayan Alex Telles ve Aboubakar'dan Beşiktaş konusunda bir bilgi alıp almadığı sorusunu, "Telles ve Aboubakar ile konuştum ama bilgi almadım. Türk futbolunu yeterince tanıyorum. Beşiktaş taraftarıyla zor takım. Hem taktik hem teknik olarak analizini yaptık. Özelliklerini biliyorum. Bu oyuncularla özel bir çalışma yapmadım." diye yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımda çekindiği oyuncunun olup olmadığı sorusu üzerine Conceiçao, "Oyuncuları iyi biliyorum. Benim için bütün oyuncular önemli. Tabii ki Beşiktaş'ın kadrosunda hem tecrübeli hem kaliteli oyuncular var. İsim vermeden onlara karşı önlem alacağız. Özellikle çekindiğim bir oyuncu yok." değerlendirmesinde bulundu.

TELLES: DİKKAT ETMEM GEREKEN KONULARI BİLİYORUM

Porto'nun savunma oyuncularından Alex Telles ise Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın güçlü olduğunu ve Beşiktaş'ın da zorlu bir rakip olacağını dile getirdi.

Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek,"Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bu akşamki karşılaşmada Ricardo Quaresma'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:

"Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."