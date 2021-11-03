Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Sporting maçının ilk yarısını 3-0 geride kapayan Beşiktaş'ta taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepkili. Mehmet Topal-Josef ve Atiba orta sahasıyla maça başlanmasının yanlış tercih olduğunu düşünen taraftarlar deneyimli hocayı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tuttu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'le karşılaşıyor. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kaparken teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağındaki isim oldu.
TARAFTARLAR KADRO TERCİHİNİ BEĞENMEDİ
Deneyimli hocanın Sporting maçı için kadro tercihini eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, Mehmet Topal-Josef ve Atiba'nın aynı anda ilk 11'de oynamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında sınıfta kaldığı yorumları yapıldı.
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