Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük - Haberler Spor
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Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Sporting maçının ilk yarısını 3-0 geride kapayan Beşiktaş'ta taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepkili. Mehmet Topal-Josef ve Atiba orta sahasıyla maça başlanmasının yanlış tercih olduğunu düşünen taraftarlar deneyimli hocayı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tuttu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'le karşılaşıyor. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kaparken teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağındaki isim oldu.

TARAFTARLAR KADRO TERCİHİNİ BEĞENMEDİ

Deneyimli hocanın Sporting maçı için kadro tercihini eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, Mehmet Topal-Josef ve Atiba'nın aynı anda ilk 11'de oynamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında sınıfta kaldığı yorumları yapıldı.

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi.

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