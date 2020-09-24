Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi

Porselen sektörünün öncü markalarından Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Porselen sektörünün öncü markalarından Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken porselen devi, pandemi döneminde yeni pazarlara ve iş birliklerine odaklandı. Gastronomi alanında İngiltere pazarından yüzde 8'lik pay alan şirket, son dönemde rotayı Afrika, Avusturalya ve ABD'ye çevirerek formülünü kendi geliştirdiği premium ürünlerini yeni pazarlara sunmayı planlıyor.

Porselen üreticisi Porland, kendi tasarlayıp ürettiği ürünlerinin yüzde 65'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Özellikle gastronomi alanında global bir Türk markası olarak öne çıktığına dikkat çeken ve İngiltere'de yüzde 8'lik pazar payına sahip olan şirket, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ülkelerdeki pazar payını artırmak için çalışmalarına hız verdi. Yurtdışında 200'ü aşkın bayisi ve satış ağı ile sadece porselen değil Masaüstü, Mutfak, Ev-Dekor, Tekstil ve Banyo gibi farklı kategori ürünlerini de müşterileriyle buluşturan Porland, pandemi sürecinde yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yatırım yaparak dijitalleşmeye yoğunlaştı.

AVRUPA'DA YAVAŞLAYAN TİCARET ORTA DOĞU'YA KAYDI

Pandeminin ihracatı olumsuz etkilediğini ancak bu süreci yeni pazarlara odaklanarak fırsata dönüştürdüklerini söyleyen Porland İhracat Direktörü Oğuz Uçar, "1976 yılından bu yana gerek ev gerekse gastronomi kesimine hizmet eden ürün yelpazemizle sektörde trend belirleyici olarak konumlanan, dünyanın sayılı büyük porselen üreticilerinden biriyiz. Özellikle gastronomi alanında global oyuncuların arasında konumumuzu güçlendirme hedefimizle yurtdışı açılımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. ABD pazarına yeni iş birlikleri ile hızlı bir giriş yaptık. Avustralya ve Afrika da radarımızda olan niş pazarlar arasında. Pandemi sürecinde Avrupa'da güçleşen ve yavaşlayan ticaret, Orta Doğu'da yeni yatırımlarla devam ediyor. Her yıl katıldığımız dünyanın en önemli fuarları bu yıl ertlendiğinden global pazarlardaki ağımızı daha da genişleterek yeni fırsatlar ve pazarlar yaratmaya odaklanıyoruz." dedi.

İNOVATİF ÜRÜNLER TALEP GÖRÜYOR

Üretim tesislerine ve yeni teknolojilere yatırıma hiç ara vermediklerini söyleyen Uçar, "Dijital dünyanın daha aktif olması nedeniyle global bir Porland web sitesinin hazırlıkları sürüyor. Sektöre yeni bir soluk getiren, standartların ötesine geçen inovatif ürünlerimiz yurtdışında özellikle de gastronomi alanında büyük talep alıyor. Bu talebe yanıt verebilmek adına 2019 yılında fabrikamızda ilave alan açarak dijital desen ve baskı teknolojileri ile Superior Bone Porselen üretim teknolojisine yaklaşık 20 milyon Euro'luk yatırım yaptık. Yatırımlarımızın ikinci etabını da 2020 sonu ve 2021 yılının ortasında tamamlamayı hedefliyoruz. İnovatif Superior Bone Porselen ürünlerimizin yanı sıra ömür boyu desen çıkmama garantisi olan Ethos serisi gibi dijital ürünlerimizin, indiksiyonlu ve indiksiyonsuz tabanlı pişirme kaplarından oluşan Cookland serimizin ve yeni lansmanını yaptığımız premium markamız Limoges koleksiyonumuzun yeni pazarlarda da büyük beğeni toplayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"KÜRESEL İNOVASYON ÖDÜLLÜ BİR TÜRK MARKASIYIZ"

Bilecik'te, toplamda 300 bin metrekare açık ve 90 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde yılda yaklaşık 70 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan Porland, 2017 yılında sektörün ilk akredite Ar-Ge merkezini hayat geçirdiğini hatırlattı. Türkiye'nin ilk renkli porselen üretimini ve Türkiye'de ve dünyadaki ilk ve tek özel reçeteli Aluminalı (Alumilite) porselen üretimini gerçekleştirdiğini belirten Porland; TSE 10850 kalite belgesine sahip ilk porselen firması olduğunu da kaydetti. Ayrıca ISO 9001, İngiliz kalite standardı olan BS 4034 belgesine ve OHSAS sertifikalarına da sahip olduğunu da vurgu yapan şirket, 2019 yılında, ABD Şikago'da, IHA'nın (International Housewares Association) düzenlediği fuarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek GIA- Küresel İnovasyon Ödülü'ne layık görüldüğünü de bildirdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı