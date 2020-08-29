Porga'nın ulaşım sorunları çözülüyor
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Porga'nın ulaşım sorunları çözülüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesi Porga Bölgesindeki Grup Yolları asfaltlanıyor.

Porga'nın ulaşım sorunları çözülüyor
29.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:23

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesi Porga Bölgesindeki Grup Yolları asfaltlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Porga bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak, Öncü, Ortaköy ve Kozluk Mahallelerinde devam eden çalışmalarla bölgenin ulaşım problemleri çözülüyor. Yol yapım ve asfaltlamada çalışan işçilere teşekkür eden Başkan Gürkan, "Sizlerden memnunum, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ailenizle huzurlu yaşayasınız. Emeklerinizden dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" dedi. Gürkan, inceleme gezisinde yol asfalt işçilerine de maaş ikramiyesi müjdesi verdi.

Muhtarlardan teşekkür

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci, daha sonra Ortaköy Mahallesi merkezine giderek vatandaşlarla buluştu. Burada çocuklara çikolata ikram eden Başkan Gürkan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, yapılan yol çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler. Ziyarette hazır bulunan Ortaköy Mahalle Muhtarı Mahmut Kocaman, Öncü Mahallesi Muhtarı Harun Yener ve Aşağıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Durmaz ile aslen Porgalı olan Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirttiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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