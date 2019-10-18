"Ponzi" yöntemiyle dolandırıcılık davası

18.10.2019 14:31

Bursa'da "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 75 kişinin 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Hakkında bin 50 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve peruk takıp görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "Ponzi Arzu" lakaplı ev hapsindeki sanık Arzu Mertkil (39) duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.

Sanık Mertkil, önceki savunmalarını tekrar etti.

Dolandırıldıklarını ve paralarını geri alamadıklarını öne süren müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mertkil'in ev hapsinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: AA