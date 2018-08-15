Pompeo, Irak ve Ikby Başbakanları ile Telefonda Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmelerinde, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilere dair konuların ele alındığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun İbadi ve Barzani ile telefon görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, şunları kaydetti:

"Bakan Pompeo, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile konuştu. Bakan, iki liderin Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözümü için Irak Anayasası çerçevesinde yaptıkları yapıcı görüşmelere dair memnuniyetini dile getirdi. Bakan, iki liderle yaptığı görüşmede Irak halkının da beklentisi olan anayasa çerçevesinde Irak'ta modern bir hükümetin kurulmasının önemine vurgu yaptı."

Ayrıca Nauert, Pompeo'nun,Irak hükümeti ve Peşmerge güçlerinin DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyona da vurgu yaptığına değindi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bakan Pompeo'nun, ABD'nin Irak'la imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması bağlamında bu ülkeyi desteklemeye devam edeceğini söylediğini de aktardı.