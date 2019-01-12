Polonya'dan İran Karşıtı Zirveye Destek

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Polonya'da Orta Doğu'daki problemler üzerinde düzenleneceğini duyurduğu zirvenin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek olan ve Orta Doğu'daki problemler ile İran'ın bölgedeki etkisinin ele alınacağı zirve hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında zirvenin Polonya-Amerika stratejik partnerliğinin bir ifadesi olduğu belirtilerek, "Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek zirve uluslararası barış ve güvenlik alanında ortak çıkarların gerçekleştirilmesine hizmet edecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın arttırılmasının tüm uluslararası toplumun çıkarına olduğu ifade edildi. Asya, Afrika ve Avrupa'dan bazı devletlerin katılacağı zirvede tarafların mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ve önerilerinin masaya yatırılacağı belirtilen zirveye tam olarak hangi devletlerin iştirak edeceği açıklanmadı. Zirvenin başkent Varşova'da mı yoksa bir başka şehirde mi düzenleneceği de henüz açıklanmadı.

Pompeo, zirve hakkında yaptığı açıklamada ise, "Birçok ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı etkisini önlemek amacı bir araya gelecek" ifadelerini kullanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA