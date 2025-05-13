Zelenskiy: Trump'ın Katılımı Putin İçin İtici Güç Olabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki müzakerelere katılımının Putin'in gelmesi açısından önemli olabileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İstanbul'daki müzakerelere davet edildiğini belirterek, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" dedi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika