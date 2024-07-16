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Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün kameraların karşısına geçerek en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Güler, bir muhabirin yönelttiği "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu?" sorusuna "Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli" yanıtını verdi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Güler ayrıca, yurt dışına çıkış harcının 500 liraya çıkarılacağını söyledi.

AK Partili Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Teklifimiz, 53 maddeden oluşuyor. Maalesef şu anda hali hazırda bu çalıştığımız kanun teklifini dışında sanki başka konular da çalışıyormuş gibi geçen dönemlerde dezenformasyon amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim. Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin sağlanması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların caydırıcılığın artırılması, devreden KDV'nin azaltılması amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.

"POS CİHAZINI BAŞKALARINI KULLANDIRANLARA CEZALARI ARTIRIYORUZ"

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturuyoruz. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin hasılatları tespit edilecek. Yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde izaha davet edilecekler. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların etkinliğinde artırıma gidiyoruz. Başkasına ait POS cihazını, IBAN'ını kullananlara cezaları artırıyoruz. Vergi aslını, uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması konusunda düzenleme getiriyoruz. SGK mevzuatında ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz. Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRA'YA YÜKSELTİLDİ"

Yurtdışı çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Emeklilerin aylık maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL. Doktor, diş hekimi gibi faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin belirli zaman aralıklarında denetimler yapılacak. Ortalama bir rakam ortaya çıkarılacak. Bunun verilen beyannameyle arasında yüzde 20'den fazla fark çıkarsa izaha davet edilecek. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak.

"BÜTÇEMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ"

Açıklamanın ardından muhabirin, "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna yanıt veren Güler, şunları söyledi; "Değerli arkadaşlar, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Bunun bütçemize getirdiği önemli bir yük var"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Abdullah Güler AK Parti Finans Yaşam Politika Ekonomi Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

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Yorumlar (8)

Emin Alıç:

Adalet mi o da ne?

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öti1941:

Eskilerde kalmis bir futbol takimi.

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adem alemdar:

dilenciye sadaka mı veriyon

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Hakan Yigiter:

Bu yapılan haksızlık 2 oldu o kadar yıl prim öde. Unutmucam

12
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faruk merttürk:

Türkiye'deki zenginler artık üreticiler değil. Üretmeyen bu zenginleri vergiye boğun.

8
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faruk merttürk:

Kim takar hak'kı.

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Erdem Sen:

insanlar hakettigi gibi yönetilir..

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Yunus Deliorman :

ne ADALET kaldı Ne KAlKINMA yakında Anap gibi tabelası kalacak

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