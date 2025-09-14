Zafer Partisi Tüzük Değişikliği ile Geleceğe Yürüyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisinin geleceğe doğru yürüyüşünün hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla tüzük değişikliğine gidiyoruz." dedi.

Zafer Partisinin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi, Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede, Divan Başkanlığı için önerilen Seyit Yücel, divan üyeleri olarak Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nur Alp, Genel İdare Kurulu üyesi Mahmut Karaaslan ile Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz ve Katip üyeliğine Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Kaan Erten oy birliğiyle seçildi.

Yücel, divan üyelerinin de oy birliğiyle seçildiği kurultayda, kendilerini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.

Partinin tüzüğünü güncelleyerek teşkilatlanma yapısının güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Yücel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığına verilen bir önergeyi okudu.

Tüzük İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, Komisyon Üyeliğine de Genel İdare Kurulu üyeleri Ferruh Özkan ve Erçağ Metiner ile Alperen Carus, Avukat Alperen Akbaş seçildi.

Genel Başkan Özdağ, Tüzük İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından kürsüye çıktı ve partilerinin her geçen gün güçlendiğini dile getirdi. Özdağ, "4 yıl önce 'bilim, birlik, barış' diyerek çıktığımız yolda, milletimizle birlikte emin adımlarla zaferimize doğru yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Özdağ, " Türkiye'yi bu zor dönemden çıkartacak, karşı karşıya olduğu milli üretim krizi, sığınmacılar krizi ve ekonomik krizi aşacak kadrolar Zafer Partisi kadrolarıdır." diye konuştu.

Özdağ, tüzük kurultayının yalnızca parti içi düzenlemelerle sınırlı olmadığını aktararak, "Dünyada, bölgemizde ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri doğru analiz etmeden ülkemizin ağır sorunlarını aşmamız mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, kurultayın sonunda CHP üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Nevzat Gültekin, Memleket Partisinden istifa ederek Zafer Partisine katılan Fahrettin Eroğlu ile Selçuk Dede'nin de aralarında bulunduğu 62 yeni üyesini kamuoyuna tanıttı.

Kongrede, parti tüzüğünün 35 maddesi oy birliğiyle değiştirildi.