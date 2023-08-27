Zafer Partisi Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde saygı nöbeti tutuyor

MELTEM KARAKAŞ

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ulus Anıtı önünde saygı nöbeti tutmaya başladıklarını söyledi.

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Ulus Anıtı önünde saygı nöbeti başlatıldı. Zafer Partisi'nin cumhuriyetin 100'üncü yıla yakışır şekilde kutlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bingöl, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılını şanına yakışır bir şekilde kutlamak, bunun da ötesinde onu yaşatmak ve yükseltmek için Zafer Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Zafer Bingöl şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği üzere bu yıl Şanlı Cumhuriyetinizin 100. Yılını kutluyoruz. ve yine hepinizin bildiği üzere AKP iktidarı, türlü bahanelerle zaman zaman Milli Bayram kutlamalarını yasaklaması, zaman zaman ise protokollere resmi katılım göstermemesi ile hafızalarımıza kazınmış durumda. Kendi yarattığı terörün darbeye kalkıştığı 15 Temmuz ile suni bir tarih yaratmaya çalışan iktidar, yedi düvele karşı İstiklal Harbi veren Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını unutturma çabasında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamıyor ve görmezden geliyor.

"TOPLUMUMUZDA BİR FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLADIK"

Biz Zafer Partisi olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamalarının, 100'üncü yıla yakışır şekilde geçmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bildiğiniz üzere 8 Ağustos'ta Çanakkale'de 57. Alay yürüyüşünü gerçekleştirdik. 57. Alayın verdiği savaşın şartlarını, vatanımızın nasıl bir mücadele ile korunduğunu ve bu mücadeleyi sürdürmenin önemini Türk Gençliğine anlatmaya çalıştık. Aynı amaçla 28 Ağustos'ta İnebolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi Kurtuluş savaşında genç erkekler cephede savaşırken, mühimmatın önemli bir bölümü bu güzergahtan kağnılar üstünde, yaşlıların, kadınların, çocukların sırtlarında taşındı. Bu zorlu yürüyüşü anarken, kurtuluş savaşı veren kahraman Türk Milletinin mücadele ruhunu canlandırmayı ve toplumumuzda bir farkındalık yaratmayı amaçladık.

"ATATÜRK HEYKELLERİNİN ÖNÜNDE BİR SAYGI NÖBETİ BAŞLATTIK"

Bugün ise 26 Ağustos 100'üncü yıl etkinliklerimiz kapsamında, bu tarihte başlayan Büyük Taarruzu anmak ve hem kahraman askerlerimize hem de Büyük Önder Atatürk'e şükranlarımızı sunmak amacıyla tüm illerimizdeki Atatürk heykellerinin önünde bir saygı nöbeti başlattık. Bu nöbet, savaşın Zafer'le sonlandığı 30 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılını şanına yakışır bir şekilde kutlamak, bunun da ötesinde onu yaşatmak ve yükseltmek için Zafer Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."