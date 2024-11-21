Yusuf Ziya Yılmaz: 'Niyeti hizmet olmayan unsurlar bunu yapar.'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "İllerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ülkemizin güvenliğinden sorumlu, gecesi gündüzü bir olan İçişleri Bakanımıza Meclis girişinde yaptıkları kabalığı ve davranışı hep beraber gördük. Niyeti hizmet olmayan unsurlar bunu yapar." dedi.

Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, teşkilatın özveriyle çalıştığı 31 Mart seçimlerinde halkın kendilerine mesaj verdiğini söyledi.

Seçimlerden birkaç gün sonra çalışmalara başladıklarını, il teşkilatlarıyla buluştuklarını ifade eden Yılmaz, "Siyaset sosyolojisinde dikkat etmemiz gereken hususları teşkilat mensuplarımızla istişare edip konuşuyoruz. Seçimin üzerinden 7 ayı aşkın bir süre geçti. Gecemiz gündüzümüz yok, milletimize hizmet etmek için koşuyoruz. Hiçbirimizin makam ve mevki derdi yok." diye konuştu.

Yılmaz, muhalefetin yaptıklarının medyadan takip edilmesi gerektiğini ve Meclis'teki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki gerginliğin medyaya yansıdığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ülke için önemli görevi bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İllerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ülkemizin güvenliğinden sorumlu, gecesi gündüzü bir olan İçişleri Bakanımıza Meclis girişinde yaptıkları kabalığı ve davranışı hep beraber gördük. Niyeti hizmet olmayan unsurlar bunu yapar. Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz. Bunların tarlada izi, memlekete de hizmet derdi yok ki. Öyle bir nasibi de Allah onlara vermemiş. Onlar bol bol laf konuşuyorlar. Sıcak çatışmaların, kuzeyimizde inanılmaz her gün tüylerimizi diken eden ve 'nükleer saldırı olabilir' diye haberlerin olduğu, katil İsrail sürülerinin günahsız insanları, çocukları öldürdüğü bir ortamda, etrafımızdaki ateş çemberiyle ilgili konuları konuşmamız gerekirken, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü sağlama konusunda bir sinerji ortaya koymamız gereken bir ortamda, dün yapılan yapılır mı, olur mu."

Yılmaz, komedinin büyüğü yerel yönetimlerde uygulandığını ve muhalefetin yönettiği belediyelerde birçok sorunun yaşandığına işaret ederek konuşmasını şunları kaydetti:

"Taraf kayırmalar, adamlarını, akraba, eş ve dostlarını belediyelere yerleştirmeler, hiçbir günahı olmayan ekmeğinin peşinde olan zavallı temizlik işçisini sabahleyin işe geldiğinde 'senin işine son verdik kardeşim, hadi güle güle' deyip işten kovanlar mı desem... İsrafın bini bir türlü olanını yaptıkları tasarruflardan bahsediyorlar. Arkadaşlar 69 milyon lira bir konsere para harcanır mı? 'Efendim bu para sanatçıya verilmedi, sahneye verildi'. ya nereye verilirse verilsin, bu ülkenin kaynakları bu kadar bol mu, yazık ve günah değil mi? Hizmet ve insanın hayatını kolaylaştıracak işler yapın. Biz kültür faaliyetlerine karşı değiliz ama kültür bunun neresinde? 49 milyon lira sahne kurulmasına harcanıyor. 49 milyon liraya tanesi 6-7 milyon lira olan 6-7 raylı sistem vagonu veya tramvay satın alınabilir."