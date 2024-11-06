Yusuf Ziya Yılmaz: 'Hedefimiz ülkemizin sorunlarını çözmek'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Önümüzdeki süreci planlayacağız. Ondan sonra da ülkemizin sorunlarının çözümü için dolu dizgin geleceğe doğru koşacağız." dedi.

Yılmaz, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimleri değerlendiren Yılmaz, sonuçtan kendilerinin de memnun olmadığını dile getirdi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Daha iyi sonuçlar almayı umduk ve bekledik. Bunun için de sizler çok gayret ettiniz Allah hepinizden razı olsun. Ama demek ki bazı eksikliklerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hatırlarsanız balkon konuşmasında 'Arkadaşlar bu seçim sonucu, beklediğimiz sonuçları alamadığımız bir seçim oldu. Ama biz milletimizin sandıkta ifade etmek istediğini öpüp başımızın üstüne koyarız. Bu sonucu önümüzdeki günlerde bazı eksikliklerin telafisi için bir talimat olarak görürüz. O talimat da bizim bundan sonraki yol haritamızın rehberi olur' dedi. Aynen o duygularla devam ediyoruz gecemizi gündüzümüze katarak koşuyoruz."

Önlerindeki süreci planlamak için il il gezdiklerini anlatan Yılmaz, "Önümüzdeki süreci planlayacağız. Ondan sonra da ülkemizin sorunlarının çözümü için dolu dizgin geleceğe doğru koşacağız." dedi.

"Ülkemize hizmet etmenin heyecanı ile koşuyorlar"

Siyasette duruşun önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasette nerede durduğunuzdan çok hangi yönde ve hangi yolda, hangi tempoda koştuğunuz daha önemlidir. Onun için Allah'ın izniyle gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve partimizin diğer yöneticileri hiç durmaksızın ülkemize hizmet etmenin heyecanı ile koşuyorlar. Etrafımızda, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan bir sürü derin ve önemli problemlerin çözümü için ne kadar el ele tutuşmamız, ne kadar omuz omuza sıkı bir iletişim içerisinde olmamız gerektiğini gösteren bir sürü olay yaşıyoruz.

Bunların en acısı hemen yakın tarihte hatırlarsınız TUSAŞ'a yapılan hain saldırı olmuştu. O hain saldırı, bizim ne kadar el ele tutuşup, omuz omuza olmamız gerektiğini, ne kadar titiz davranmamız gerektiğini gösteren bir olaydı. Bu vesile ile TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine sabır diliyorum. Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılara da şifa diliyorum."