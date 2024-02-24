Yunanistan Başbakanı Katar Emiri ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Katar'a geldi. Miçotakis, başkent Doha'yı temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. İkili görüşmede Yunanistan ve Katar arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki durum ile Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Liderler ekonomi ve turizm ile kültür gibi alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme yönündeki karşılıklı iradelerini bir kez daha teyit ettiler. Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın özellikle enerji, turizm ve tarımsal gıda sektörlerinde büyük bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya Katar'dan işbirliği fırsatlarını incelemek üzere yakın zamanda bir heyetin gönderilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Başbakan, Katar Emiri'ni Atina'yı ziyaret etmesi için davet etti ve Al Thani de bu daveti kabul etti. Başbakan (Gazze'deki) esirlerin serbest bırakılması ve bölgede barışın sağlanması konusunda Katar'ın arabuluculuk rolünün öneminin altını çizerken, Katar Emiri de Yunanistan'ın girişimlerini ve bölgedeki rolünü takdirle karşıladığını belirtti" denildi. - DOHA