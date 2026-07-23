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Yunanistan'dan İsrail yapımı hava savunma sistemi ve İHA hamlesi

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Yunanistan, güvenlik konseyi KYSEA'nın bugün İsrail yapımı çok katmanlı 'Aşil Kalkanı' hava savunma sistemi ve çeşitli insansız hava araçlarının satın alınmasına nihai onay vermesi bekleniyor. Sistem yaklaşık 3,5 milyar euro değerinde olup, Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma modernizasyonu için 28 milyar euro harcama planının bir parçası.

Yunanistan'ın İsrail yapımı çok katmanlı "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemi ile çeşitli insansız hava araçlarının satın alınmasına yönelik nihai onayın bugün verilmesi bekleniyor.

Yunanistan, hava savunma kapasitesini güçlendirmek için İsrail yapımı sistemlere yöneliyor. Atina'nın güvenlik konseyi KYSEA'nın bugün İsrail yapımı çok katmanlı hava savunma sistemi "Aşil Kalkanı" ile çeşitli insansız hava araçlarının satın alınmasına yönelik nihai onayı vermesi bekleniyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; KYSEA ayrıca ABD ve İsrail'den insansız hava araçları satın alınmasını da onaylayacak.

Reuters'ın haberinde, Yunanistan'ın Aşil Kalkanı adı verilen çok katmanlı balistik füze, hava aracı ve insansız hava aracı karşıtı savunma sistemi kurmak istediği aktarıldı. Haberde, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı savunma ve havacılık şirketleri Rafael ile IAI tarafından geliştirilen İsrail radarları ve füzelerinin, yaklaşık 3,5 milyar euro değerindeki sistemin temelini oluşturacağı bildirildi.

Yunanistan, 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planlıyor

Yunan hükümeti, ABD'den 40'a kadar yeni F-35 savaş uçağı ve Fransa ile İtalya'dan fırkateynler satın alınması da dahil olmak üzere, silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığını açıklamıştı. Atina yönetimi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 650 milyon euro karşılığında İsrail yapımı 36 roket topçu sistemi satın alınmasını onaylamıştı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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