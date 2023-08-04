Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, ABD'de Beyaz Saray'ı ziyaret etti

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, ABD'de bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği Beyaz Saray'ında Gazeteciler Birliği Başkanı ve NBC Beyaz Saray Muhabiri Kelly O'Donnell ile görüştü. Mutlu, ziyaretin ardından Washington Belediye Başkanı İcra Ofisi için Federal ve Bölgesel İşler Ofisi (OFRA) Direktörü Eugene D. Kinlow ile buluştu.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği ABD'de ilk olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Mutlu, Beyaz Saray Gazeteciler Birliği 2023-24 Başkanı ve NBC Beyaz Saray Muhabiri Kelly O'Donnell ile de bir araya geldi. Mutlu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu, "Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadele veriyoruz. İki ülkenin siyasetinde ciddi anlamda felsefi farklar olmasına rağmen, ağırlıklı olarak bölge siyaseti gibi ortak noktalar üzerine konuştuk ve potansiyel müzakerelere zemin hazırladık" dedi.

Ardından da Washington Belediye Başkanı İcra Ofisi için Federal ve Bölgesel İşler Ofisi (OFRA) Direktörü Eugene D. Kinlow ile buluşan Mutlu, ziyaretin dostluk havasında geçtiğini söyledi.