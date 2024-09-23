Üye Girişi
Haberler

Yenişehirlioğlu: AK Parti Gündemi Belirler, Kısır Tartışmalara Takılmayacağız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan'da düzenlenen etkinlikte muhalefetin gündem belirleme çabalarına karşı duracaklarını ve AK Parti'nin Türkiye'ye önemli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler." dedi.

Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

AK Parti'nin bugüne kadar ülkeye önemli hizmetler yaptığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Muhalefetin ve diğer çevrelerin bizi dar ve kısır gündemlerin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler. Dolaysıyla bu noktada ana kademelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, hülasa teşkilatımızın her bir ferdine önemli görevler düşmektedir. Sokaktaki her bir hemşehrimizden başlayıp tüm ilçelerimizi ve şehirlerimizi kuşatan bir anlayışla bu süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, 23 yıllık iktidarları döneminde önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, sadece hastane, yol, köprü, baraj yapmakla kalmadıklarını, Türk sivil siyaset alanını da genişlettiklerini dile getirdi.

Ülkenin AK Parti'li yıllarının, Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hak ve özgürlükler anlamında da sesiz bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkarıp, demokraside hak ettiği seviyeye ulaştırdık. Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversitelerin kapılarından çevrilmediği, terörü ve şiddeti övmediği, hakarete varmadığı müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği, sesiz çoğunluğun, hak ve hukukun, sesi çok çıkanlar tarafından gasbedilmediği, bastırılmadığı bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda Allah'a hamdolsun hakim kıldık. İşte bu uzun soluklu maratonda ter döken, her bir teşkilat mensubumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bu harekete gönül vermiş, Türkiye'ye hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu erzincan AK Parti Türkiye

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });