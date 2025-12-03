Yeniden Refah Partili Yüksel, hükümetin vergi politikalarını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, ülkede vergi politikalarının adaletli olmadığını savunarak, vergide adaletin sağlandığı bir toplum düzeni talep ettiklerini söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de vergi sisteminin yıllardır çürümenin, adaletsizliğin ve yönetim tercihinin açık göstergesi haline geldiğini, vergi alanında uygulanan politikaların toplum vicdanında ciddi soru işaretleri doğurmaya başladığını savundu.

"Vergi adaletsizliği, şans oyunları adı altında meşrulaştırılan kumar faaliyetleri ve sosyal medyada açıkça yayılan fuhuş ilanları gibi konuların artık göz ardı edilemeyecek kadar büyüdüğünü" ileri süren Yüksel, konunun kurumsal çözüm gerektiren bir noktaya geldiğini vurguladı.

Yüksel, Türkiye'de vergi gelirlerinin yaklaşık 3'te 2'sinin dolaylı vergilerden oluştuğunu, dolaylı verginin "zenginle fakirin aynı miktarda vergi ödemesi" anlamına geldiğini söyledi.

Akaryakıtın düşük gelirli aileler için artık bir ihtiyaç değil hayal haline geldiğini savunan Yüksel, şunları kaydetti:

"Gelir dağılımının bozulmasının temel sebebi, vergi politikalarıdır. Türkiye'de gelir adaletsizliğinin en büyük nedeni, yanlış ekonomik modeller değil, yanlış vergi politikalarıdır. Çünkü, adaletli bir vergi sistemi olmadan hiçbir ülke güçlü bir orta sınıfı elde edemez. Güçlü orta sınıfın olmadığı bir ülkede ise demokrasi, üretim, sosyal refah ve ekonomik istikrar sürekli yara alır."

Zenginle fakir arasındaki makasın her gün açıldığını savunan Yüksel, şöyle konuştu:

"Vergi adaletinin olmadığı hiçbir ülke uzun süre ayakta kalamaz. Ekonomik çarklar ancak tabana yayılmış adaletli bir sistemle döner. Vergide adaletin sağlandığı, kamu kurumlarında şeffaflığın hakim olduğu, kumarın teşvik edilmediği, ahlaki değerlerin zayıflatılmadığı, gençlerin manevi, psikolojik ve ekonomik açıdan korunabildiği bir toplum düzeni talep ediyoruz."