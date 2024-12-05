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Yeniden Refah Partisi'nden Suriye ve Asgari Ücret Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye ve Asgari Ücret Açıklamaları
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Suriye'nin toprak bütünlüğü için Türkiye'nin devletinin yanında olacaklarını belirtirken, asgari ücretin Türkiye'deki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Suriye'nin toprak bütünlüğüyle birlikte, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası çıkarlarının korunmasına yönelik adımlarda, her zaman ve her zeminde devletimizin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de yaşanan iç savaşa değinerek bunun bir "vekaletler savaşı" olarak görüldüğünü anlatan Kılıç, bölgede bulunmayan bazı güçlerin, uzaktan kumandayla Suriye halkını birbirine düşmanlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, sınırların güvenliğinin sınır ötesinde başladığını belirtti.

Kılıç, "Suriye'nin toprak bütünlüğüyle birlikte, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası çıkarlarının korunmasına yönelik adımlarda, her zaman ve her zeminde devletimizin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıç, asgari ücretin Türkiye'de temel ücret haline geldiğini, çalışanların neredeyse yüzde 60'ının ücretini asgari ücret düzeyinden aldığını savundu.

Kılıç, geri kalan çalışanların da asgari ücrete göre belirlenen rakamlar üzerinden maaş aldığını belirterek, "Asgari ücret artık Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde, konut kirasının karşılığı bile değil, herkes bunun farkında. Sendika başkanları bizim gerçekçi, akılcı, bilimsel, matematiğe de uygun olan 35 bin lira asgari ücret önerimizden memnuniyet duyuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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