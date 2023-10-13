Yeniden Refah Partisi İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi Yığılca İlçe Başkanlığınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi.

İlçe Başkanı Rıdvan Göçen, teşkilat binasında yaptığı basın açıklamasında, son bir haftadır Gazze'de yaşanan gelişmeler yürekleri acıttığını söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını umursamayan yaklaşımlarının, orantısız güç kullanımının, Orta Doğu'yu bir kez daha kan gölüne çevirdiğini belirten Göçen, "Orta Doğu'da yaşananlar, bir İsrail-Filistin çatışması değil, tarafları belirli olan savaş halidir. Savaşın bir tarafında yüksek teknolojiye sahip silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden bir İsrail Devleti, diğer tarafta ise kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahsız siviller vardır." ifadelerini kullandı.

Göçen, Yeniden Refah Partisince 14 Ekim'de Konya'da "Özgür Filistin Mitingi" düzenleneceğini aktararak, "Bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, cemiyetleri, gençlerimizi, kadınlarımızı, herkesi Konya'da buluşmaya davet ediyoruz. Konya'dan Filistin halkının sesi olmaya ve vicdani duruşumuzu ortaya koymaya davet ediyoruz. İsrail karşısında masum sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hukukunu korumaya, yaşam hakkını savunmaya davet ediyoruz." diye konuştu.