Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin ekonomiden dış politikaya, güvenlikten adalete kadar birçok alanda problemlerle karşı karşıya olduğunu ve bu problemler karşısında siyaset ile milletin gündeminin aynı olmadığını söyledi.

Kürsüye buğday ve mazot koyan Arıkan, "Çiftçimiz, bu 1 litre mazotu alabilmek için tam 5 kilo buğday satmak zorunda kalıyor. Dahası gübresini, sulamasını, işçi maliyetini, elektriğini bu hesaba katmıyorum bile. Şimdi iktidar çıkıp da 'Dünyada dengeler değişti. Şartlar ağırlaştı. Savaş var, maliyetler arttı' diyebilir. Bunların hepsi hikaye. Ülkemizde değişen tek bir şey var, o da çiftçiye verilen değer ve iktidarın tercihi." dedi.

Güvenpark'ta nöbet tutan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini, taleplerini de iktidara ilettiklerini aktaran Arıkan, "Bu mücadelenin nihayetinde AK Parti Grubu, dün bu haklı taleplere yönelik çalışma olduğu bilgisini bizlerle paylaştı. Ümit ediyoruz ki sözlerinin arkasında dururlar." diye konuştu.

Arıkan, şehit aileleri ve gazilerin haklı taleplerini karşılayacak düzenlemeye destek vereceklerini bildirdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Arıkan, "Çeteleri tasfiye etmesi gereken kamu idaresi maalesef çeteleşmenin merkezi haline gelmiş. Suçu ortaya çıkarmakla görevli olanlar, suçun üzerini örten bir mekanizmanın parçası haline gelmiş." diye konuştu.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuşan Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri çocukların kumbaralarını açıp gönderdiği paraları kumar masalarına yatırmış. Maalesef ülkemizin milli ve manevi değerleri üzerine zar atılmış. Elbette şunu biliyoruz, bu işin sorumlusu tek bir kişi değil. O yüzden iktidara soruyoruz, Ahbap belli, içeriye aldınız. Peki bu işin çavuşu kim? Bu çavuşu da bir an önce ortaya çıkartın. Bir işte ahbap varsa orada onu koruyup kollayan çavuşlar da mutlaka vardır."

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Arıkan, "Türkiye'nin onlarca yıldır ağır bedeller ödediği sürecin sona ermesine yönelik her adımı kıymetlidir, her adımı önemsiyoruz. Terörün bitmesi, silahların susması, sorunların hukuk ve siyaset zemininde çözülmesi hepimizin ortak temennisidir. Bu yönüyle yürütülen sürecin başarıya ulaşmasını canıgönülden istiyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TBMM'nin ülkenin temel meselelerinin çözüm adresi olması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin ihtiyacı yalnızca belirli bir gruba ya da şahsa ilişkin hukuki düzenlemeler değildir. Bu ülkenin ihtiyacı, hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes için güvence altına alındığı gerçek bir hukuk devletidir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemelere değinen Arıkan, "Beklentimiz, Türkiye'nin demokratikleşmesini güçlendiren, hukukun üstünlüğünü pekiştiren, temel hak ve özgürlükleri herkes için güvence altına alan, farklı toplumsal kesimlerin birikmiş mağduriyetlerini gidermeyi hedefleyen kapsayıcı bir iradenin ortaya konulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Gazze için imzalanan ateşkesin garantör ülkelerinden biri olduğunu anımsatan Arıkan, İsrail'in ateşkesi her gün ihlal ettiğini dile getirdi.

Arıkan, "Ateşkesin garantörleri katliamlara sessiz kalamaz. Türkiye artık açıklama yapmakla yetinmekten çıkmalı. Türkiye, ateşkes anlaşmasının uygulanması ve Gazze'de akan kanın durması için artık bir şeyler yapsın." dedi.

Kaynak: AA