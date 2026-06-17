Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmasında, haklı mücadelelerinde öğretmenlerin, maden işçilerinin ve emeklilerin yanında durduklarını belirtti.

ABD ile İran arasındaki mutabakata değinen Arıkan, çatışmaların durmasını, diplomasi kanallarının açılmasını ve tarafların masada konuşmasını olumlu bulduklarını bildirdi.

Çocukları, aileleri, mahalleleri bombalayanlarla masumları savunanların ayrımının yapılması gerektiğini dile getiren Arıkan, "Bir anlaşmanın imzalanması, o anlaşmanın kayıt altına alınması, eğer söz konusu ABD ve İsrail ise asla güvence değildir. Çünkü biz biliyoruz ki canları istediğinde Gazze'yi vuranlar, Tahran'ı hedef alanlar, Beyrut'u canı sıkıldıkça bombalayanlar için anlaşma çoğu zaman sadece taktik bir moladan ibarettir." dedi.

NATO Ankara Zirvesi'ne değinen ve son zirvede "NATO için savunma harcamalarını artırma ödevi" verildiğini söyleyen Arıkan, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın ihtiyacı, NATO'nun askeri kapasitesini artırması mıdır, yoksa daha fazla adalet, daha fazla diyalog, daha fazla barış mıdır? Dün Bosna'da, bugün Gazze'de katliam yapılırken NATO barışa dair hangi adımları attı? NATO Türkiye'nin tarihsel ve kültürel olarak taraf olduğu hiçbir meselede ülkemizin yanında durmazken, Türkiye'nin önceliği NATO için daha çok harcama yapmak mı olmalıdır yoksa Türkiye, ikiyüzlülüğüne ve çifte standardına defalarca tanık olduğu NATO'ya rağmen savaşları önleyecek yeni diplomatik mekanizmalar mı geliştirmelidir?"

Arıkan, NATO toplantılarında barıştan söz edenlerin savaşları durduramadığını belirterek, "Şimdi önümüzde iki seçenek var: Bir tarafta güvenliği daha fazla silahlanmada arayan anlayış, diğer tarafta güvenliği adalette, uluslararası hukukta arayan anlayış. Biz Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bütün dünyaya ikinci yolun sesinin yükselmesini istiyoruz. Biz Ankara'da savaşların nasıl büyütüleceğinin değil, barışın nasıl inşa edileceğinin bu zirvede konuşulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Tolerans gösteren bir daha ahlaktan bahsedemez"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanlarının seçildikleri partilerden başka partilere geçmelerini eleştirdi.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını değerlendiren Davutoğlu, "CHP'lilere söylüyorum, size karşı yapılan hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle yanlış diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu söylüyorum. Sonra da dönüp diyorum ki evet CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz." diye konuştu.

Millete seslenen Davutoğlu, "Tercihinizi 'Tencere dibi kara seninki benden kara' diyenler lehine yaptığınız sürece, 'Bizim adamlarsa bir müddet daha iktidarda kalsınlar yolsuzluklarına göz yumalım' dediğiniz sürece ya da 'Bizim adamlar iktidara gelsin de bırakın yolsuzluk yapmış paralarla gelsinler' dediğiniz sürece bu ülke iflah olmaz." ifadelerini kullandı.

"Çıplak arama" iddialarına değinen ve bu konuda iktidarı eleştiren Davutoğlu, "Buna tolerans gösteren hiç kimsenin bir daha ahlaktan, dinden, maneviyattan bahsetme hakkı yoktur ve olamaz." dedi.

"Polisiye tedbirlerle, kayyumlarla enflasyonu düşüremezsiniz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ekonomi ve adalet alanındaki yönetimini eleştirdi, bugünkü enflasyonun sorumlusunun iktidar olduğunu iddia etti.

Beyaz et piyasasındaki 13 şirkete denetim kayyumu atanmasına tepki gösteren Babacan, enflasyonu düşürmek için yatırımların çoğalması gerektiğini söyledi. Babacan, "Böyle polisiye tedbirlerle, gözaltı uygulamalarıyla, kayyumlarla enflasyonu düşüremezsiniz." ifadesini kullandı.

Tasarrufun enflasyonla mücadelede en önemli tedbirlerden olduğunu vurgulayan Babacan, "Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez. Merkez Bankası ne yaparsa yapsın faizleri hangi noktaya getirirse getirsin israf tam gaz devam ederken enflasyon düşmez." açıklamasında bulundu.

Babacan, devletin her bir kuruşu dikkatli harcaması gerektiğine işaret ederek, bunun için "sağlam bir kamu ihale yasası" ve "düzgün çalışan bir denetim mekanizmasının" önemine dikkati çekti.

"Son yıllarda Sayıştay denetiminin kapsamının bilinçli bir şekilde daraltıldığını" savunan Babacan, "Mali şeffaflık ilkesi tamamen yerle bir edilmiş durumda. Sayıştay raporlarında yer alması gereken kritik yolsuzluk tespitleri makaslanıyor, şu anda kuşa çevrilmiş, içi boşaltılmış metinler Meclis'e geliyor. Kamuoyuna karşı 'denetim yapıldı' algısı oluşturuluyor ama işin özüne baktığımızda gerçek denetim yapılmıyor." görüşlerini dile getirdi.