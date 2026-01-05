Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'dan Yeni Yol Partisinden istifasına ilişkin, "Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız. Ben bunu, hem istifa eden milletvekili açısından hem de kabul edenler açısından da ahlaki bulmuyorum." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümetinin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu New York'a getirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin operasyonunun, Venezuela istihbarat örgütü SEBİN'in desteğiyle gerçekleştirildiğini ileri süren Özdağ, "Maduro'yu ABD'ye teslim eden Venezuela'nın istihbarat örgütü SEBİN'dir. İstihbarat satın alınmış, CIA ile çalışılmıştır. İstihbarat, 'başkente saldırı olduğunu' söyleyerek Maduro'yu güvenli yere götürüleceği bahanesiyle ABD'nin helikopterine bindirmiştir. Artık Birleşmiş Milletler etkinliğini yitirmiş, dünyada hukuk ve kurallar rafa kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin'e gözdağı vermek için Venezuela'ya askeri müdahalede bulunduğunu iddia eden Özdağ, Türkiye ve İslam ülkelerinin, ABD'ye karşı "uyanık" olması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerine ilişkin eleştiride bulunan Özdağ, rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Bir gazetecinin, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun Yeni Yol Partisinden istifasına ilişkin açıklamasını anımsatıp, "Yeni Yol Partisinin TBMM'deki sandalye sayısı 20'ye düştü. İstifalar devam eder mi? Grubun dağılma ihtimali var mı?" diye sorması üzerine Özdağ, şunları kaydetti:

"Buradaki sorun, seçilen milletvekilleri parlamenter sisteme geçmek için oy istiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğu yere gidiyorlar. Bu bir siyasi etik, siyasi ahlak sorunudur. Bu millet size, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partinin CHP listelerinden seçime girerek birlikte parlamenter sistemi savunmanız için oy verdi. O zaman AK Parti'den aday olsaydınız. Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız. Ben bunu, hem istifa eden milletvekili açısından hem de kabul edenler açısından da ahlaki bulmuyorum. Buradan CHP'ye de bir sözüm var, sen de milletvekili transfer etme. Transfer edilen milletvekillerine milletimiz haklarını helal etmiyor."

TBMM'deki Yeni Yol Partisi Grubu'nun dağılmayacağını belirten Özdağ, "Bir grup sorunumuz yok. Bunları telafi ederiz. Görüştüğümüz kişiler var. Yeni hamlelerimiz olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Seçime doğru giderken parlamentoda bir üçüncü yolu inşa edip, muhafazakar demokratlar olarak 50-60 milletvekili ile gelmenin yollarını çalışıyoruz. Bunu da yakın zamanda, 2026'da kamuoyu görür." ifadelerini kullandı.