Yeni Yol Partisi Milletvekili Kısacık, TMO'nun Hububat Alım Fiyatlarını Eleştirdi

Yeni Yol Partisi Milletvekili Kısacık, TMO'nun Hububat Alım Fiyatlarını Eleştirdi
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Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2025 yılı hububat alım fiyatlarının çiftçinin maliyetlerini karşılamadığını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı hububat alım fiyatlarını eleştirdi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl don ve kuraklık olaylarının yaşandığını anımsatan Kısacık, özellikle buğday hasadında verimin çok düşük olduğunu söyledi.

Buğday alım fiyatının, çiftçinin üretim maliyetlerinin altında kaldığını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından bunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan Kısacık, "Türkiye'nin stratejik ürünü olan buğday, yalnızca soframızda ekmek olarak değil, aynı zamanda ülke gıda güvenliğinin teminatı olarak da değerlendirilmelidir. Ancak açıklanan bu fiyat, girdi maliyetlerindeki artışlar göz önüne alındığında, çiftçiyi korumaktan çok uzaktır." diye konuştu.

TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarını eleştiren Kısacık, bu rakamların revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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