Yeni Partili Emir: Masum vatandaşı mağdur edemeyiz

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, tasfiye edilen yatırım fonları ile ilgili, "Yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz ama masum vatandaşı da suçlayamayız, mağdur edemeyiz" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin, "Asrın vurgununu vurmuşlar ve bu yolsuzluğu yaparken de gözleri dönmüş, kendilerine güvenmişler, birilerine sırtlarını dayadıklarını hissettirmişler. 9 ay önce Mehmet Şimşek, 'Burada yanlışlıklar var, adım atacağız' demiş. Gazeteciler, ekonomistler söylemiş. Seyretmişler. Kazanacaklarını kazanmışlar, götüreceklerini götürmüşler. Bugün de Mehmet Şimşek nihayet geldi Finansal İstikrar Komitesi'ni toplayacakmış ve fon krizinin etkilerini nasıl ortadan kaldıracaklarını tartışacaklarmış. Çok geç kaldınız. Bu vurgunun içindesiniz, göbeğindesiniz. Bir an evvel istifa etmelisiniz" dedi.

'AĞIR KRİZ İÇİNDEYİZ'

Partisinin konuya ilişkin kanun teklifine değinen Emir, "Bizim kanun teklifimiz Meclis'e gelmiştir. Artık bundan sonra bu adımlar mutlaka atılmalıdır. Yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz ama masum vatandaşı da suçlayamayız, mağdur edemeyiz. Maliye Bakanı yüzde 564 kazancı görüyor duruyorsa, SPK Başkanı yüzde binlik artışları görüp duruyorsa sıradan vatandaş ne yapacak? Öyle bir ekonomi yarattılar ki ağır bir krizin içerisindeyiz. Vatandaşlarımız iliklerine kadar bu krizi yaşıyor. Emekli maaşı, asgari ücret açlık sınırının altındadır. Beyaz yakalıların maaşları da yoksulluk sınırının altındadır. Sizin ekonomik politikalarınız duvara toslamaya mecburdur, toslamıştır" diye konuştu.

'BM'DE YAPTIĞINIZ KONUŞMA İKİYÜZLÜDÜR'

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin, "Biz oraya savaş uçağı almaya gittik. F-35 programına hala dahil edilmedik. KAAN motoru halen gelmedi ve CAATSA yaptırımları aynen yerinde duruyor. Bir milim ilerleme yok. İlerleme olmamasına rağmen orada 'dünya lideri' imajı yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Emir ayrıca, "Sizin Orta Doğu politikanız ABD ve İsrail güdümüdür. Sizin BM'de yaptığınız konuşma ikiyüzlüdür. Filistin davasını boşa düşüren bir konuşmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce akılcı, bağımsız, ciddi bir rotaya girmesi şarttır. İsrail ile Yunanistan arasında savunma iş birliği yapılıyor, Mekke Antlaşması yapacağız dedikleri Mısır, Yunanistan-İsrail eksenine girmiş durumda. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kablo döşüyorlar, yer altı deniz altı haritalaması yapıyorlar ama buna ses çıkaramıyorsunuz" dedi.

'İSTİFANIN GÜNDEM OLMASI NORMALDİR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına dair yaptığı açıklamaya ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin neye rahatsız olduğunu bilemem, bana da düşmez. Sayın Mansur Yavaş'ın Türkiye'nin en önemli siyasetçilerden biri olduğu ve attığı adımların gündem olması son derece normal olduğu malumunuzdur. İstifanın gündem olması olağandır, normaldir. Sayın Bahçeli'nin ve diğer siyasetçilerin 'Biz niye daha önemli işler yapamıyoruz, içimizden niye önemli siyasetçiler çıkmıyor' diye düşünmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı