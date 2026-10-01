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Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon soruşturmalarında 90 milyar dolarlık kayba dikkat çekti

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Yeni Parti MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplandı. Toplantı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmalarında 90 milyar dolarlık kayıptan bahsederek partisinin konunun peşini bırakmayacağını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmalarına ilişkin, "Biz Yeni Parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşımızın dolandırılan her kuruşunun alınması ve kim sorumluysa gerekli müeyyideyi alması için çalışma yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplandı.

Parti Sözcüsü Emre, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre, parti içinde bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek, "Sürekli bilgi akışı içerisinde uzman ve bilirkişilerle birlikte değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada görülüyor ki ülkemize vermiş olduğu zarar en az, 4 yıl önceki depremler kadar. Yani gerek borsadaki kayıplar gerek vatandaşlarımızın direkt mağduriyetleri, bu rakamları topladığınızda 90 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kişi ve firmaların üzerindeki mal varlığı tedbirinin kaldırılmasına ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Emre, kurulda yer alan kişilere yönelik eleştiri ve iddialarda bulundu. Emre, "Buradaki insanların direkt, dolaylı bu işe dahli var. Kendi onaylarıyla ilgili işlemlere verilen izinler var. Buradan görülüyor ki amaç fon mağdurlarının çözümünü değil bu işi en az siyasi zararla nasıl atlatırız çabası. Biz Yeni Parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşımızın dolandırılan her kuruşunun alınması ve kim sorumluysa gerekli müeyyideyi alması için çalışma yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet haber portalı ile sosyal medya hesaplarına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildiğini dile getirerek, karara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Son bir haftada çok sayıda internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini iddia eden Emre, internette erişimin engellenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin daha önce Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptıkları başvurunun bir an önce gündeme alınarak görüşülmesi talebiyle 7 Ekim Çarşamba günü AYM önünde açıklama yapacaklarını söyledi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, kurultay sürecine ilişkin takvimin normal bir şekilde işlediğini belirterek, "Kongrelerde özellikle üyelerle birlikte bir temayül yoklaması ya da ön seçim diyebileceğimiz şekilde başkanlarımızı seçiyoruz. Geçen hafta da Türkiye'nin birçok yerinde oldu. Bu hafta da olacak. 14-15 Kasım'da kurultay yapmamız önünde hiçbir engel yok." dedi.

Yeni Parti'nin isim değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Emre, "Şu anda top Anayasa Mahkemesinde. Mahkemenin bizden istediği cevabı çok kısa süre içerisinde zaten vereceğiz. Ondan sonra oranın kararına bağlı. Yenilik Partisi ile Yeni Parti'yi yan yana koyduğumuz zaman amblemlerini Türkiye'de karıştırabilecek bir kişi olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunu reddetmesi lazım. Velev ki farklı yönde bir karar çıkarsa da hep söylediğim gibi başına başka bir düzenleme yaparak yolumuza devam ederiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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