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Yeni Parti'li Kaya, elma ithalatının durdurulup üreticiye teşvik verilmesini istedi

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Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te elma ithalatının durdurulmasını ve üreticilere kilogram başına teşvik verilmesini istedi. Kaya, üreticinin elmayı 3,5 liraya verebildiğini, markette ise 80 liraya satıldığını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığına çağrı yaptı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, elma ithalatının durdurulmasını ve yerli üreticilere kilogram başına teşvik verilmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yetiştirilen elmanın kilogram başına maliyetinin yaklaşık 15 lira olduğunu, üreticilerin ürünlerini 15-20 lira arasında değişen fiyatlarla satmaya çalıştığını ancak yeterli talep bulamadığını anlattı.

Üreticilerin geçen yıl meyve suyu fabrikalarına kilogramı 12 liradan sattığı elmayı bu yıl 3,5 liraya verebildiğini aktaran Kaya, elmayı soğuk hava deposunda muhafaza etmenin de maliyeti artırdığını bildirdi.

Elmanın markette 80 liraya satıldığını ancak üreticinin ürününe 10 liraya dahi alıcı bulamadığını kaydeden Kaya, "Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, elma ithalatını durdurun. Elma üreticilerimize kilo başına teşvik, destek verin. Maliyetin üzerine makul bir kar koyarak, taban fiyat belirleyerek üreticimize sahip çıkalım." dedi.

Kaynak: AA
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