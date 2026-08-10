Emlakçı ve Galericilere Sosyal Medyada İlan Serbestisi

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, emlakçı ve galerici esnafının onaylı portföylerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilmelerine yönelik karar dolayısıyla Ticaret Bakanlığına teşekkür etti.

Kaya, Meclis'teki basın toplantısında, emlakçı ve galerici esnafının onaylı portföylerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu konudaki çabalarının sonuç verdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Yapılan düzenlemeyle sosyal medya hesaplarınızdaki ilan yasağı kaldırılmış durumda. Artık satışını yaptığınız ev ve araçları, sosyal medya hesaplarınızda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) onaylı ilan linkiyle birlikte fotoğraf, video, fiyat ve açıklama bilgileriyle birlikte paylaşabileceksiniz. Hayırlı olsun. Talebimize karşılık veren Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra yetki belgesi harcının kaldırılması, ilan portallarındaki yüksek fiyat artışlarının sınırlandırılması ve sektörde beklenen değer barışının hayata geçirilmesi konularının da takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA