Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "2016 yılında eğitime, merkezi bütçeden ayrılan pay yüzde 14,4'ken bugün, 2027 bütçesine ayrılan pay yüzde 9" dedi.

Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Partisinin 1'inci Olağan Kurultayı hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "Kurultayımızı büyük bir disiplin, heyecan, coşku, katılım ve geleceğe yönelik bütün umutları en üst noktaya taşıyarak, bütün Türkiye'nin önünde bize umut bağlayanların gözüne bakarak ve onlardan aldığımız güçle gerçekleştirdik. Kurultayımıza yurt dışından yurt içinden katılım gösteren tüm misafirlerimize, kurultay sonuçlarında bizlere mesajlarıyla, telefonlarıyla, ziyaretleriyle kutlamalarını ileten tüm siyasi partilerin Genel Başkanları ve yöneticilerine, kurultayımızı Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir umutla takip eden ve geleceğe birlikte yürüdüğümüz milletimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

"Seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetecek maharete sahibiz"

Yapacakları ilk Parti Meclisi toplantısıyla Merkez Yönetim Kurulu'nu ilan edeceklerini ifade eden Özel, "İdari alanlar dışında milletimizin çözüm beklediği her temel alanda liyakatli ve yönetim kadrolarından oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nda sadece birer Genel Başkan Yardımcısı, birer MYK Üyesi değil, onlarla eşgüdüm içinde çalışacak olan koca koca takımları ilan edeceğiz. Dış politikadan ekonomiye, milli eğitimden milli güvenliğe Türkiye'nin çözüm bekleyen tüm alanlarında büyük takımlarla, güçlü takımlarla, liyakatli kadrolarla birlikte milletimizin önüne çıkacağız. Her alana MYK Üyesi ile birlikte güçlü bir takım görevlendireceğiz. Parti Meclisimizin tüm birikimini yönetme gücüne dönüştüreceğiz. Perşembe gününden itibaren seçimi nasıl kazanacağımızı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi 86 milyon milletimize arz edeceğiz. Çünkü biz liyakatli kadrolarımızla ve mücadele azmimizle seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetecek maharete sahibiz. Herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız" şeklinde konuştu.

"2016 yılında eğitime, merkezi bütçeden ayrılan pay yüzde 14,4'ken bugün, 2027 bütçesine ayrılan pay yüzde 9"

Konuşmasının devamında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Özel, "Maalesef Öğretmenler Günü bir sevinç, bir mutluluk günü olmaktan öte sorunların, birikmiş sorunların, boğucu sorunların konuşulduğu bir gün olarak yaşanıyor. Böyle yaşamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerin sorunlarının aşıldığı ve Öğretmenler Günü'nün bir eğitim bayramı olarak kutlanıldığı günlere hep beraber ulaşmayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin ana sorunlarının başında eğitim geliyor. Öyle ki Türkiye'nin yüzde 80'i eğitim sisteminden memnun değil. Anketlerde öyle kırılımlar var ki örneğin son seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kadın seçmenlerin evladının eğitiminden memnuniyet oranı yüzde 18. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni oylarıyla desteklemiş kadın seçmen bile bugün gelinen noktada eğitim sisteminden yüzde 82 oranında memnuniyetsizliğini ifade ediyor. Gelinen bu noktanın hiç şüphesiz somut sebepleri var. 2016 yılında eğitime merkezi bütçeden ayrılan pay yüzde 14,4'ken bugün, 10 yıl sonra 2027 bütçesine ayrılan pay yüzde 9. Eğitime ayrılan pay artacağına yüzde 14,4'ten yüzde 9'a gerilemiş durumda. Bu anlayış okullarımızı son yıllarda büyük bir hijyen ve güvenlik krizine sürüklemiş durumda. Evlatlarımız temiz suya, bir öğün okul yemeğini hasretken anne-babalar okula giden evladının sağ salim eve dönmesine duacı durumda" ifadelerini kullandı.

"Bu işin içinde hem Erdoğan'a en yakınlar var hem de kabine masasında oturan Akınlar var"

Fon soruşturmasına ilişkin Özel, "Mağdurlar isyanda. 'Devlete güvendik, dolandırıldık' diyorlar. 'Kiramızı, ameliyat paramızı, borcumuzu yatırdık, perişanız' diyorlar. Seslerini duyan yok. Ancak ve ancak onların ilk günden beri hem bu sorunun ortaya çıkmasında hem çözümü için kanun tekliflerinde hem de seslerinin duyulmasında Yeni Parti'de arkadaşlarımız ve muhalefet partisi milletvekilleri mücadele ediyorlar. Erdoğan ise vaktiyle oyunu aldığı bu kitleye sırtını dönmüş durumda. Tövbe hesabına 44 milyar lira yatırılmış. Paraları kapıp, sonra birazını tövbe hesabına yatırıp, kendilerince aklanıyorlar. Tespit edilen haksız kazanç ise 187,7 milyar lira. Yurtdışına kaçırılan paralar bunun katbekat fazlası. Bu fon krizini çözmek için bir masa var. O masayı Erdoğan ilk gün kurdu, iktidara yakın gazeteciler de o masayı övdüler. Bakın o masadan ilk önce bu arkadaş uzakta, sonra bu arkadaş daha yakın, sonra bu biraz daha yakın, en son olarak Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı Erdoğan'a biraz daha yakın teker teker adaya veda ettiler. Kimi tutuklu, kimi ev hapsinde, kimi için soruşturma izni bekleniyor. O zaman da söylemiştim 'Gitgide daha yakına geliyor.' Yakın yakın, yanında kim oturuyor Erdoğan? O yakına bak, en çok o işin içinde. O Akın var, Akın. Bütün herkes biliyor ki bu fonun adı TERA da olsa diğerleri de olsa bu işin içinde hem sarayda Erdoğan'a hem en yakınlar var hem de kabine masasında oturan Akınlar var" dedi.

"Milletin cebinden 25 milyar lira COP31'e koymuşlar"

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Bir konumuz da COP31 Zirvesi. 100 yılın soygununu anlattık bu da maalesef üzülerek söylüyorum, bugün de bütün dünya basını dünyanın en güçlü yayın organları 100 yılın fiyaskosunu yazıyorlar. Nedir bu, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan İklim Zirvesi. Bu zirve için hepimizin cebinden 25 milyar lira harcadılar. 25 milyar lira. Kaldı ki öyle çelişkilerle dolu bir iş ki, önceki 100 yılda 'Kirleten temizler' diye akümülatör üreticileri ile başlayan bir prensip vardı. Pilleri toplamanın, imhanın, bertarafın gerekli bütçesi onlardan alınıyordu. 'Pisleten temizler, kirleten temizler'di. Şimdi kirletenler, pisletenler sponsor olmuşlar, her tarafa koca koca reklamlar koymuşlar. Ama yetmemiş, milletin cebinden 25 milyar lira COP31'e koymuşlar. Büyük fırsat, iyi organizasyon, iyi ev sahipliği, güçlü kararlar, iyi anılan Türkiye. Maalesef bu beklentilerin hepsi hem organizasyon boyutuyla hem sonuç bildirisi boyutuyla bir fiyaskoya dönüştü. Bu para öyle bir para ki, bugün konumuz olan atanmayan 30 bin öğretmeni atayıp bir yıllık maaşlarını peşin ödeyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"İtiraz edene 'faşist' denen düzene bak"

Partisinin, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'nda yer almaması kararına yönelik eleştirilere ilişkin Özel, "Erdoğan çıkmış dün diyor ki 'Bu süreçte faşizme dümen kıranlar' Anayasada yazmasına rağmen Anayasa Mahkemesi kararına uymayan, AİHM kararlarına uymayan, Osman Kavala'yı sayısız karara rağmen dokuz yıldır hapiste tutan, Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı 10 yıldır mahkeme kararlarına rağmen içeride tutan, Tayfun Kahraman'ı iki Anayasa Mahkemesi kararı varken hasta hasta halen daha salmayan ve Silivri'de tutan sandıkta verdiği ilk oyla anavatana katılan Hatay'ın son genel seçim oyuyla milletvekili seçtiği Can Atalay'ı Anayasaya rağmen içeride tutan, evlatları babasından, evlatları anasından, eşinden eşleri ayıran bunların hepsini işine geldiğinde alt edemediğini, başaramadığını alıp içeri koyan bir anlayış, bunlara itiraz edene 'faşist' diyor. İçeride tutanın değil; itiraz edene 'faşist' denen düzene bak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı