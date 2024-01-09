Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sırbistan Ombudsmanı Zoran Pasalic'i Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Ombudsmanı Zoran Pasalic ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Ombudsmanı Pasalic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ziyarette; her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı. - ANKARA