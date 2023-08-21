Yalova'dan Ordu'ya atanan yeni Vali göreve başladı

Ordu Valisi Muammer Erol görevine başladı

ORDU - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova'dan Ordu'ya atanan yeni Vali Muammer Erol görevine başladı.

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol, görevine başlamak için Ordu'ya geldi. Vali Muammer Erol, valilik binası önünde resmi törenle ve protokol tarafından karşılandı.

Ardından makamına geçen Vali Erol, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Erol, Yalova'nın ardından 4'üncü il olarak Ordu'da görev yapacağını söyledi. Erol, "Allah'ın izniyle 2008'den bu yana Cumhurbaşkanımızın yaptığı tensip ve takdirlerle memleketimizin değişik illerinde, sırasıyla Elazığ, Konya ve Yalova'nın ardından 4'üncü il olarak Ordu'da vali olarak görev yapma fırsatını bulmuş oluyorum. Ordu'ya, aranıza bugün valiniz olarak geldim. Dilerim bugün Tuncay Bey valinizi uğurladığınız gibi beni bir gün buradan uğurladığınızda 'valimiz evet ama bir kardeşimizi uğurladık' dersiniz. Buradaki görevim boyunca içerisinde inşallah hepinizle vali hukuku eyvallah ama bir kardeş hukuku geliştirme gayret ve çabası içerisinde olacağım. İnşallah bunun açılımını süreç içerisinde hep beraber yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Ne hizmet edebilirsek hanemize yazacağız"

Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez görev yapacağını söyleyen Ordu Vali Muammer Erol, "Ordu hakikaten Karadeniz'in incisi. Yalovalılar, Çınarcık için Marmara incisi derler. Dolayısıyla bir inciden diğer inciye, bu inci, biraz daha büyük bir inci. İnşallah Ordu'ya katılmaya geldik. Ordu'ya nefer olarak geldim. Ne hizmet edebilirsek de onu da kar hanemize yazacağız. İnşallah Ordu'dan giderken, gönlünüzden dualar ve Allah razı olsunlar olur. Gücüm yettiğince onu yapmaya çalışacağım. Bütün bilgim, tecrübem neyse, onu Ordumuzun her bir taşına toprağına, her bir kardeşimize esirgemeden gayretimizin son damlasına kadar çaba sarf edeceğim. Onun için varız. Bize güvenip bu göreve atayanları mahcup etmeme, insanların temsil ettiğimiz devletten beklentilerini boşa çıkarmama adına valilik görevini çok ciddi bir sorumluluk ve gayretle yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Ordu Valisi Muammer Erol, açıklamalarının ardından görevine başladı.