CHP'li ismin 'kayısı' yalanı pahalıya patladı! Kesilen cezaya bakın

" Iğdır'da kayısı 1 lira İstanbul'da 120 liraya satılıyor" şeklinde paylaşım yapan ve geçtiğimiz seçimlerde Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden CHP adayı olan Bilgehan Ova'ya 1 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından "Iğdır'da kayısı 1 lira İstanbul'da 120 liraya satılıyor" şeklinde paylaşım yapan ve geçtiğimiz seçimlerdeIğdır'ın Tuzluca ilçesinden CHP adayı olan Bilgehan Ova'ya ilişkin bakanlık ekiplerinin harekete geçtiğini açıkladı.

PAYLAŞIMA DEV CEZA

Gürcan yaptığı açıklamada Ova'ya kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı gerekçesiyle 1 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Gürcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Iğdır'da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğu, İstanbul'daki marketlerde ve satış noktalarında ise raf fiyatının kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu şahsın daha önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve sosyal medya mecraları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir.

"1 LİRAYA SATILMADIĞINI İTİRAF ETTİ"

İlgili şahıs, resmi tutanakta Iğdır'da kayısının 1 TL'ye satılmadığını açıkça ifade etmiş; söz konusu paylaşımda yer alan kayısıların sofralık olmadığını, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğunu beyan etmiştir.

Bu çerçevede, kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, Üreticilerimizin emeğini değersizleştiren, tüketicilerimizi yanıltan ve piyasa düzenini bozan hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyecek; bu tür girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacağız."