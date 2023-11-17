Xi Jinping, Çin-Meksika işbirliğinin artırılmasını çağırıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, finans, elektrikli araçlar ve gelişmekte olan diğer sektörlerde Çin-Meksika işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping finans, elektrikli araçlar ve gelişmekte olan diğer sektörlerde Çin-Meksika işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Xi söz konusu açıklamayı, Perşembe günü 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüşmesinde yaptı. Xi ayrıca, iki tarafın hükümetler arası işbirliği mekanizmasından istifade etmesi ve altyapı inşaatı gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.