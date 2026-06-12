ABD Başkan Yardımcısı Vance: "(İran) Yalnızca bir anlaşma imzalamaları karşılığında hiçbir fon serbest bırakılmayacak"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "Yalnızca bir anlaşma imzalamaları ya da bir toplantıya katılmaları karşılığında hiçbir fon serbest bırakılmayacak. İran yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde ekonomik faydaların hem İran'a hem de bölgenin geneline yansıması öngörülüyor. Başkan, öyle ya da böyle bizim için iyi bir sonuç elde edecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin sosyal medya ve uluslararası basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Vance, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin haberleri eleştirerek, "İran'ın nükleer silah programını sona erdirecek ve Hürmüz Boğaz'ının yeniden açılmasını sağlayacak muhtemel bir anlaşmayla ilgili birçok yanlış bilgi dolaştığını görüyorum" dedi.

"Yalnızca bir anlaşma imzalamaları karşılığında hiçbir fon serbest bırakılmayacak"

Vance, herhangi bir barış anlaşması kapsamında İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağına yönelik iddialara ilişkin, "Öncelikle İranlılara herhangi bir nakit ödeme yapılmıyor. Yalnızca bir anlaşma imzalamaları ya da bir toplantıya katılmaları karşılığında hiçbir fon serbest bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

Vance, muhtemel anlaşmanın ABD ve müttefiklerinin güvenlik kaygılarının öncelikli olmasını sağlayacak şekilde yapılandırıldığını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde ekonomik faydaların hem İran'a hem de bölgenin geneline yansıması öngörülüyor. Bu anlaşma, bölgeyi yeniden şekillendirme ve kalıcı barışın önünü açma potansiyeline sahip" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca, son birkaç saatte yapılan haberlerde bazı "tuhaf" durumların dikkatini çektiğini belirterek, "Birincisi, bir ay önce Başkan Donald Trump'ın tarihi bir başkan olduğunu söyleyen kişilerin şimdi doğrulanmamış medya haberlerine dayanarak muhtemel bir anlaşmayı eleştirmesi. İkincisi ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) söylediği hiçbir söze güvenilemeyeceğini savunan kişilerin, kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına inanıyor olması" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Vance, "Başkan, öyle ya da böyle bizim için iyi bir sonuç elde edecek" dedi.

İran medyasında mutabakat zaptının detayları yayınlanmıştı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan haberde, ABD ile varılan anlaşmanın Washington'un İran çevresinden askeri güçlerini çekmesi, limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelerin ilerleyen tarihlere erteleneceği ve balistik füze programının göz ardı edileceğine yönelik taahhütleri içerdiği belirtilmişti. ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakacağı, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını da kaldıracağı ve "İran'ın iç işlerine karışmama" taahhüdünde bulunacağı kaydedilmişti.

Haberde ayrıca nükleer ve ekonomik konulara ilişkin müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yapılacağı, ancak İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin gündemde olmayacağı vurgulanmıştı.

"Sızdırılan şartların kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok"

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının ayrıntılarına ilişkin haberlere tepki göstermişti. ABD Başkanı, "İran'ın yalan haber kuruluşlarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok. Söyledikleri şeylerin, bir anlaşma olduğu yönündeki zayıf ve acınası açıklamalar da dahil olmak üzere gerçekle hiçbir ilgisi yok. Onlarla çalışırken iyi niyet diye bir şey yok. İnanılmaz" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı