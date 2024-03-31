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Van'da oy kullanma işlemi başladı

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Van'da oy kullanma işlemi başladı

VAN - Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı.

Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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