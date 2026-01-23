Van'da 'AK Parti Teşkilat Buluşması' programı düzenlendi

Van'da AK Parti İl Başkanlığınca "AK Parti Teşkilat Buluşması" toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirilen programa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Toplantıyla birlikte danışma meclisinden hayırlı kararlar alınmasını özellikle temenni ediyorum. Tüm kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." dedi.

Ardından konuşma yapan Zeybekci, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaştıklarını söyledi.

İşlerinin dinlemek, tespit etmek ve bunların takibini yapmak olduğunu belirten Zeybekci, 2025'in sonunda depremin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'a gittiklerini anımsattı.

Hatay'da yapılanları görünce devletiyle, milletiyle gurur duyduğunu dile getiren Zeybekci, "Cumhurbaşkanımızla da gurur duydum. Depremde yerle bir olmuş bir şehir her şeyiyle, konutlarıyla, eğitim tesisleriyle, camileriyle, yollarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla yeniden kurulmuş." diye konuştu.

Van'da da programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı yapacaklarını, Van'ı çalışacaklarını anlatan Zeybekci, daha sonra belirledikleri konuların takipçisi olacaklarını, toplantıda elde ettikleri sonuçları mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini vurguladı.

"Dünya başka bir yere evrildi artık"

Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak yılda iki defa bütün milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, gruplar halinde onlarla istişare ettiklerini aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"Türkiye'de AK Parti olarak bunları yaparken tüm dünyayı da takip ediyoruz. Dünyaya bakarsanız acayip zamanlardan geçiyoruz. Dünya başka bir yere evrildi artık. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor, 'Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olur.' diyor. Öyle öyle başkalarının kurduğu bir dünya da değil, oralarda yer aramak değil. Coğrafyamızda, bölgemizde, Orta Asya'dan Atlas Okyanusu'na kadar, Kuzey Afrika dahil olmak üzere bu coğrafyada ve dünyanın neresinde olursa olsun, eğer yeni bir oluşum varsa, yeni bir kurgulama varsa Türkiye bunun planlayıcısı, kurucusu ve başında olur."

Van'ın her sokağında, her ilçesinde, her caddesinde, her iş hanında, her tesisinde başı dik, anlı açık yürüyecek tek partinin AK Parti olduğunu söyleyen Zeybekci, bugün Van'ın kamu yatırımları anlamında Türkiye'nin hiçbir yerinden eksiğinin olmadığına dikkati çekti.

AK Parti hükümetleri dönemlerinde Van'da çok ciddi yatırımların yapıldığını anımsatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Biz yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Başa kakmayacağız ama anlatacağız. Türkiye'yi 23 yılda 5 kat büyüttük dolar bazında. Türkiye'nin ihracatını 6-7 kat artırdık. 35 milyar dolardan 275 milyar dolara geldi. Türkiye'nin dış ticaret hacmi artık trilyon dolarla konuşulmaya başlandı. Efendim, şu eksikti, bu eksikti. Evet, eksik olmaya devam edecek. Talep edilmeye devam edecek. Vatandaş istemeye devam edecek ki büyüme olsun. Talep edilecek ki üretim olsun. Daha çok istensin ki daha çok üretilsin. Daha çok istihdam olsun. Kalkınma olsun, büyüme olsun. Evet, son dönemlerde bütün şovlarını yapıyorlar. Efendim emekliler, asgari ücret. 2023'te en düşük emekli maaşı 50 dolardı. Bazısı 65 dolar, bazısı 70 dolardı. Şimdi 475 dolara geldi. Yeter mi? Yetmez biliyoruz ama maalesef bazı gerçekleri de açıkça konuşacağız. Açıkça dillendireceğiz."

"Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi"

AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlattıklarını, çok büyük devrimler gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi. Daha fazla koşturacağız. Daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar yapılan her şeyi AK Parti yaptı. Yine biz yapıyoruz. Allah'ın izniyle yine biz yapmaya devam edeceğiz. Bunların kodunda, muhalefetin kodunda, bunların yazılımında, bunların genetiğinde yapmak yoktur. Hizmet etmek yoktur. Bunlar hükmederler, idare ederler, yönetirler. Recep Tayyip Erdoğan ve yoldaşları hizmet ederler. Hizmetkar olurlar. Bu aziz millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görürler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Daha geçenlerde Birleşmiş Milletler toplantısına New York'a gittiğinde Ortadoğu'yla ilgili toplantıda bir masa var, U masa. Masanın başında iki tane devlet başkanı oturuyor. (Donald) Trump ve Tayyip Erdoğan oturuyor. Diğerleri öbür tarafta oturuyor. En son Gazze ile ilgili anlaşma imzalanırken Mısır'daki o imzada bütün diğer 20 küsur tane devlet başkanı arkada oturuyor. Ön tarafta üç tane devlet başkanı Mısır ev sahibi olduğu için Trump ve Cumhurbaşkanımız var. Suriye'deki katliamı durduran kim? Tayyip Erdoğan, Türkiye." dedi.

"Yaptıkları kongrede delegelere rüşvet veriyorlar"

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar dünyada olurken bak biz de neler oluyor, bizimkiler neler yapıyor? Bir kongre yapıyorlar. Yaptıkları kongrede delegelere rüşvet veriyorlar. CHP'den bahsediyorum. Delegelerin bazılarına 10 bin lira, bazılarına cep telefonu, bazılarına 400 bin lira, bazılarına otomobil vermişler. 10 bin lira alanlar, yani düşük alanların tamamı ihbarcı oldu. Tamamı mahkemeye gitti. Beykoz Belediyesi, Antalya Belediyesi, Alanya Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir tanesinde bile AK Partililer şikayetçi değil. Belge ve bilgiyi veren değil, davayı açan değil. Tamamında ihbarcı, davacı bunlar. Çıkıyor diyor ki 'Ekrem'e özgürlük.' Bizimle ne alakası var?"

Zeybekci, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin vatanı, bayrağı, devleti yeniden AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet edeceğini söyledi.

Türkiye'nin ayağına pranga olan, Türkiye'nin bugüne kadar koşmasının önündeki en önemli engellerden biri olan terör belasının bir şehre ne yapabildiğinin en önemli örneğinin Van olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Bakın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli Bey'in her şeyiyle altına kendilerini koydukları 'Terörsüz Türkiye'nin nereden nereye getireceğini Van'da göreceğiz. Kişi başına Van'ın milli geliri 4 bin 500 dolar. Türkiye 17 bin 500 dolara gelmiş. Onun için Türkiye'deki bütün girişimcilere, yatırımcılara şunu söylüyorum: Türkiye 17 bin 500'den diyelim ki önümüzdeki 5 yılda 20-22 bine gelecek ama önümüzdeki 5 yılda çok iyi takip edin. Van'a ne yatırdıysanız 4 katına çıkacak. Van, 4 bin 500'ü bir kere çok hızlı bir şekilde 18-20 binlere getirecek. Bunu nerelerde yapacağımıza hep beraber karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise "Bakanlarımızı Van'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dışarıda soğuk bir hava var ama içeride teşkilatımızın sıcak havası mevcut. Ülkenin en stratejik şehirlerinden biri olan Van'da bakanlarımızı misafir ediyoruz. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da "24 yıldır AK Parti iktidarında batıda ne olmuşsa doğuda da o olmuş. AK Parti bir erdemler hareketidir. Sevgisini milletten ve cesaretini liderinden alan bir teşkilattır. Kongre sürecimizin üstünden bir yıl geçti. Mahalle toplantıları başta olmak üzere saha çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve partililer katıldı.